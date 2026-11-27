Amazon Black Friday Sale 2026 में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कई अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में Samsung, Apple, OnePlus, iQOO और Nothing जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन शामिल हैं। प्रीमियम फ्लैगशिप फोन से लेकर मिड-रेंज स्मार्टफोन तक पर छूट मिल रही है। खास बात है कि कुछ फोन अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले काफी कम दाम में उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इन 6 स्मार्टफोन की कीमत और खासियत क्या है।
Samsung Galaxy S25 Ultra इस सेल में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है। फोन 94,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी लॉन्च कीमत 1,29,999 रुपये थी। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है। फोन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा S Pen और Galaxy AI फीचर्स भी मिलते हैं।
Samsung Galaxy S25 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इसकी कीमत 64,999 रुपये बताई गई है, जबकि इसकी लॉन्च कीमत 94,999 रुपये थी। फोन में 6.2 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसमें Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर और 12GB रैम दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें टेलीफोटो कैमरा भी शामिल है।
Apple iPhone 16 भी इस सेल की डील्स में शामिल है। इसके 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 79,990 रुपये बताई गई है। इसकी ओरिजिनल कीमत 89,900 रुपये है। फोन में Apple का A18 चिपसेट मिलता है और यह Apple Intelligence फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें Camera Control बटन भी दिया गया है, जिसकी मदद से कैमरा कंट्रोल करना आसान होता है।
OnePlus 15R उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जिन्हें गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए। इसकी कीमत 59,999 रुपये बताई गई है। फोन में Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 7,400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। फोन को IP66, IP68 और IP69 रेटिंग भी मिली है।
iQOO Neo 10 की कीमत 43,999 रुपये बताई गई है। फोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और गेमिंग के लिए अलग Q1 चिप दी गई है। इसमें 7,000mAh की बैटरी मिलती है, जो 120W FlashCharge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन 19 मिनट में 1 से 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है।
Nothing Phone (4a) उन लोगों के लिए विकल्प है जो अलग डिजाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसकी कीमत 40,138 रुपये बताई गई है, जबकि इसकी लिस्टेड कीमत 62,999 रुपये है। इसमें Nothing का ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Nothing OS मिलता है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है।