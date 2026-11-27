Amazon Black Friday Sale की टॉप स्मार्टफोन डील्स

Amazon Black Friday Sale 2026 में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए कई अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। इस सेल में Samsung, Apple, OnePlus, iQOO और Nothing जैसे ब्रांड के स्मार्टफोन शामिल हैं। प्रीमियम फ्लैगशिप फोन से लेकर मिड-रेंज स्मार्टफोन तक पर छूट मिल रही है। खास बात है कि कुछ फोन अपनी लॉन्च कीमत के मुकाबले काफी कम दाम में उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं इन 6 स्मार्टफोन की कीमत और खासियत क्या है।