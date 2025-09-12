All lava smartphones get cheaper as company announces Diwali offers on Amazon Great Indian Festival 2025 दिवाली धमाका! इस कंपनी ने सस्ते कर दिए सारे स्मार्टफोन, डील्स केवल ₹5219 से शुरू
दिवाली धमाका! इस कंपनी ने सस्ते कर दिए सारे स्मार्टफोन, डील्स केवल ₹5219 से शुरू

स्मार्टफोन कंपनी Lava की ओर से सभी स्मार्टफोन सस्ते कर दिए गए हैं और Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान डिवाइसेज केवल 5219 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेंगे। आइए आपको सभी डील्स के बारे में बताते हैं।

Pranesh TiwariFri, 12 Sep 2025 02:03 PM
1/10

Lava स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट

भारतीय स्मार्टफोन ब्रैंड Lava की ओर से त्योहारों के सीजन से पहले Amazon Great Indian Festival Sale में खास ऑफर्स की घोषणा की गई है। इस सेल में कंपनी के बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स सबसे सस्ते मिलेंगे। कंपनी SBI कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में 2,250 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और कुछ मॉडल्स पर 1000 रुपये तक का कूपन डिस्काउंट दे रही है। आइए आपको इन डील्स के बारे में बताएं।

2/10

Lava O3

ग्राहकों को सबसे कम कीमत पर Lava O3 खरीदने का मौका मिल रहा है और इसे बैंक ऑफर के बाद केवल 5,219 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।

3/10

Lava Bold N1 Pro

बैंक ऑफर और कूपन डिस्काउंट के बाद 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले इस डिवाइस की कीमत सेल के दौरान केवल 5,939 रुपये रह जाएगी।

4/10

Lava Bold N1 5G

स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स से भुगतान करने पर इस फोन को 7,499 रुपये के बजाय केवल 6,749 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

5/10

Lava Bold N1

लावा बोल्ड N1 की कीमत सेल में केवल 5,399 रुपये रह जाएगी। इस फोन का 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट सस्ते में मिलेगा।

6/10

Lava Storm Lite

डिवाइस का 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट 8,499 रुपये के बजाय बैंक ऑफर के चलते 7,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

7/10

Lava Blaze Dragon

लावा के इस फोन पर पूरे 2000 रुपये का डिस्काउंट बैंक ऑफर के साथ मिलेगा। ऐसे में यह फोन 9,999 रुपये के बजाय 7,999 रुपये कीमत पर मिलेगा।

8/10

Lava Storm Play

सेल में इस फोन पर बैंक ऑफर के अलावा कूपन डिस्काउंट भी मिलने वाला है। इस फोन को आप 10,499 रुपये की जगह 8,999 रुपये कीमत पर खरीद पाएंगे।

9/10

Lava Play Ultra

प्ले अल्ट्रा पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है और 1250 रुपये का बैंक कार्ड ऑफर मिलेगा। इस फोन को ग्राहक 12,749 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं।

10/10

Lava Agni 3

डिवाइस में 8GB रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज मिलता है। कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल केवल बैंक ऑफर के साथ केवल 14,749 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

