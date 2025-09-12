दिवाली धमाका! इस कंपनी ने सस्ते कर दिए सारे स्मार्टफोन, डील्स केवल ₹5219 से शुरू

Lava स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट

भारतीय स्मार्टफोन ब्रैंड Lava की ओर से त्योहारों के सीजन से पहले Amazon Great Indian Festival Sale में खास ऑफर्स की घोषणा की गई है। इस सेल में कंपनी के बेस्ट-सेलिंग स्मार्टफोन्स सबसे सस्ते मिलेंगे। कंपनी SBI कार्ड्स से भुगतान की स्थिति में 2,250 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और कुछ मॉडल्स पर 1000 रुपये तक का कूपन डिस्काउंट दे रही है। आइए आपको इन डील्स के बारे में बताएं।