Alert! Railway ने बदला बड़ा नियम, अब IRCTC से टिकट बुक करने के लिए ये काम जरूरी, वरना बंद होगा Account

1. Aadhaar लिंक और OTP वेरिफिकेशन करें

लिंक और OTP verification जरूर कर लें। अगर यह सेट नहीं है, तो Tatkal या नार्मल बुकिंग के दौरान आपको मुश्किल हो सकती है। IRCTC अकाउंट को Aadhaar से लिंक करना काफी आसान है और पूरा प्रोसेस 2 मिनट में पूरा हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करें और ‘My Account’ सेक्शन में जाएं, जहां आपको ‘Aadhaar KYC’ या ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट आपसे आपका Aadhaar नंबर मांगेगी। नंबर दर्ज करते ही रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे सबमिट करते ही आपका Aadhaar वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है। सफल वेरिफिकेशन के बाद अकाउंट की KYC स्टेटस ‘Verified’ दिखाई देगी, और आपका IRCTC प्रोफाइल Aadhaar से लिंक हो जाएगा। Aadhaar लिंक करने के बाद न सिर्फ आपका अकाउंट सुरक्षित होता है बल्कि आप महीने में 12 टिकट तक बुक करने का फायदा भी ले सकते हैं।