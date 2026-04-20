अक्षय तृतीया पर कैसी रही सोने की चमक? फोटो गैलरी में समझें पूरी बात

भारत में सोना खरीदने के प्रमुख त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया इस बार फीकी रही। आमतौर पर इस दिन लोग शुभ मानकर सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस साल रिकॉर्ड ऊंची कीमतों ने खरीदारों के उत्साह पर ब्रेक लगा दिया। इस साल अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद उम्मीद से कम रही, जबकि यह सबसे बड़े गोल्ड-बाइंग फेस्टिवल्स में से एक है।
भारत में भी सोना करीब ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है। सोने की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गईं, जिससे आम ग्राहकों ने ज्वेलरी खरीदने से दूरी बनाई।
खरीदारी की मात्रा (वॉल्यूम) में कमी आई, क्योंकि लोग ऊंचे दाम पर खरीदारी से बचते नजर आए।
World Gold Council के आंकड़ों के अनुसार, भारत में ज्वेलरी की मांग में गिरावट आई है, जबकि निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। भले ही लोगों ने कम सोना खरीदा, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण कुल खर्च (वैल्यू) ज्यादा रहा।
कई ग्राहकों ने गहनों की जगह गोल्ड कॉइन खरीदे, क्योंकि इन्हें बेचने में आसानी होती है।
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स ने मेकिंग चार्ज पर डिस्काउंट जैसे ऑफर्स भी दिए।
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, ज्यादातर जगहों पर मांग सामान्य से कम रही।