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अक्षय तृतीया पर कैसी रही सोने की चमक? फोटो गैलरी में समझें पूरी बात

अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार पर भी इस बार सोने की मांग कमजोर रही, क्योंकि रिकॉर्ड ऊंची कीमतों ने ज्वेलरी खरीद को प्रभावित किया। ग्राहकों ने गहनों की जगह गोल्ड कॉइन और निवेश विकल्पों को प्राथमिकता दी। यह ट्रेंड दिखाता है कि अब लोग कीमत के हिसाब से सालभर सोना खरीदने लगे हैं, न कि सिर्फ त्योहारों पर।

Sarveshwar PathakApr 20, 2026 01:25 am IST
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1- अक्षय तृतीया पर फीकी रही चमक

भारत में सोना खरीदने के प्रमुख त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया इस बार फीकी रही। आमतौर पर इस दिन लोग शुभ मानकर सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस साल रिकॉर्ड ऊंची कीमतों ने खरीदारों के उत्साह पर ब्रेक लगा दिया। इस साल अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद उम्मीद से कम रही, जबकि यह सबसे बड़े गोल्ड-बाइंग फेस्टिवल्स में से एक है।

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2-रिकॉर्ड कीमतों ने रोकी खरीदारी

भारत में भी सोना करीब ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 60% ज्यादा है। सोने की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गईं, जिससे आम ग्राहकों ने ज्वेलरी खरीदने से दूरी बनाई।

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3-वॉल्यूम में गिरावट

खरीदारी की मात्रा (वॉल्यूम) में कमी आई, क्योंकि लोग ऊंचे दाम पर खरीदारी से बचते नजर आए।

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4- खर्च बढ़ा, खरीद कम

World Gold Council के आंकड़ों के अनुसार, भारत में ज्वेलरी की मांग में गिरावट आई है, जबकि निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। भले ही लोगों ने कम सोना खरीदा, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण कुल खर्च (वैल्यू) ज्यादा रहा।

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5-गोल्ड कॉइन की ओर झुकाव

कई ग्राहकों ने गहनों की जगह गोल्ड कॉइन खरीदे, क्योंकि इन्हें बेचने में आसानी होती है।

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6-ज्वेलर्स ने दिए ऑफर्स

ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स ने मेकिंग चार्ज पर डिस्काउंट जैसे ऑफर्स भी दिए।

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7-देशभर में मांग कमजोर

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर, ज्यादातर जगहों पर मांग सामान्य से कम रही।

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