अक्षय तृतीया पर कैसी रही सोने की चमक? फोटो गैलरी में समझें पूरी बात

1- अक्षय तृतीया पर फीकी रही चमक

भारत में सोना खरीदने के प्रमुख त्योहारों में से एक अक्षय तृतीया इस बार फीकी रही। आमतौर पर इस दिन लोग शुभ मानकर सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन इस साल रिकॉर्ड ऊंची कीमतों ने खरीदारों के उत्साह पर ब्रेक लगा दिया। इस साल अक्षय तृतीया पर सोने की खरीद उम्मीद से कम रही, जबकि यह सबसे बड़े गोल्ड-बाइंग फेस्टिवल्स में से एक है।