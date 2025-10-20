फ्री में देखें 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप, कमाल के हैं ये प्रीपेड प्लान, सबसे सस्ता 100 रुपये का

फ्री में देखें 22 से ओटीटी ऐप, कमाल के हैं ये प्रीपेड प्लान, सबसे सस्ता 100 रुपये का

किफायती प्रीपेड प्लान में खूब सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस चाहते हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। इनमें जो सबसे सस्ता प्लान है, उसकी कीमत मात्र 100 रुपये है। ये प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको कई और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।