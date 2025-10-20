फ्री में देखें 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप, कमाल के हैं ये प्रीपेड प्लान, सबसे सस्ता 100 रुपये का

किफायती प्रीपेड प्लान में खूब सारे ओटीटी ऐप का ऐक्सेस चाहते हैं, तो एयरटेल के पास आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन हैं। इनमें जो सबसे सस्ता प्लान है, उसकी कीमत मात्र 100 रुपये है। ये प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको कई और बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। इसमें आपको हर दिन 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस देता है, जिसमें सोनी लिव भी शामिल है।
यह प्लान देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें आपको 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा।
एयरटेल का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है।
हर दिन 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। साथ ही यह प्लान 12 महीने के लिए Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस देता है।
एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए डेली 2जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान 22 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस मिलेगा।
बाकी प्लान्स की तरह यह प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग और Perplexity Pro AI के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है। प्लान में आपको रिवॉर्ड्स मिनी सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।