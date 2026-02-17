Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो

जियो, एयरटेल और Vi के सबसे बेस्ट प्लान, 90 रुपये से कम डेटा की टेंशन खत्म

90 रुपये से कम के इन डेटा पैक में आपको डेटा मिलेगा। यह डेटा पैक हैं, इसलिए इनमें आपको कॉलिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि, अडिशनल डेटा के लिए ये प्लान बेस्ट हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant SinghFeb 17, 2026 02:04 pm IST
1/7

जियो, एयरटेल और Vi के सबसे बेस्ट प्लान, 90 रुपये से कम डेटा की टेंशन खत्म

रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा के जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं, तो हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के कुछ जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान डेटा पैक हैं। 90 रुपये से कम के इन डेटा पैक में आपको डेटा मिलेगा। यह डेटा पैक हैं, इसलिए इनमें आपको कॉलिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि, अडिशनल डेटा के लिए ये प्लान बेस्ट हैं। तो आइए जानते हैं इन तीनों कंपनियों के 90 रुपये से कम के डेटा पैक के बारे में।

2/7

एयरटेल का 99 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह डेटा पैक 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

3/7

एयरटेल का 77 रुपये वाला डेटा पैक

एयरटेल का यह पैक 7 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 5जीबी डेटा दे रही है।

4/7

जियो का 77 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक 5 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में सोनी लिव का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

5/7

जियो का 69 रुपये वाला डेटा पैक

जियो का यह डेटा पैक 7 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा मिलेगा।

6/7

वोडाफोन-आइडिया का 89 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 7 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा ऑफर कर रही है।

7/7

वोडाफोन-आइडिया का 69 रुपये वाला प्लान

इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है। (Photo: Freepik)

Jio Airtel Vodafone Idea अन्य..
Hindi Newsफोटोजियो, एयरटेल और Vi के सबसे बेस्ट प्लान, 90 रुपये से कम डेटा की टेंशन खत्म
;;;