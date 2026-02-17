जियो, एयरटेल और Vi के सबसे बेस्ट प्लान, 90 रुपये से कम डेटा की टेंशन खत्म

रेग्युलर प्लान में ऑफर किए जाने वाले डेली डेटा के जल्दी खत्म हो जाने से परेशान हैं, तो हम आपको जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के कुछ जबर्दस्त प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान डेटा पैक हैं। 90 रुपये से कम के इन डेटा पैक में आपको डेटा मिलेगा। यह डेटा पैक हैं, इसलिए इनमें आपको कॉलिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि, अडिशनल डेटा के लिए ये प्लान बेस्ट हैं। तो आइए जानते हैं इन तीनों कंपनियों के 90 रुपये से कम के डेटा पैक के बारे में।
एयरटेल का यह डेटा पैक 2 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 20जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।
एयरटेल का यह पैक 7 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 5जीबी डेटा दे रही है।
जियो का यह डेटा पैक 5 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 3जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में सोनी लिव का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।
जियो का यह डेटा पैक 7 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा मिलेगा।
इस प्लान की वैलिडिटी 7 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 6जीबी डेटा ऑफर कर रही है।
इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए टोटल 3जीबी डेटा ऑफर कर रही है। (Photo: Freepik)