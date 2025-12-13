100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और ओटीटी, गजब हैं ये WiFi + TV प्लान

हाई-स्पीड इंटरनेट वाला बेस्ट प्लान तलाश रहे हैं, तो एयरटेल ब्लैक (Wifi + TV) आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। यहां हम आपको एयरटेल ब्लैक के तीन किफायती प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें आपको 100Mbps तक की स्पीड के साथ 350 रुपये के टीवी चैनल, ढेर सारे ओटीटी ऐप और Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।