100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड, अनलिमिटेड डेटा और ओटीटी, गजब हैं ये WiFi + TV प्लान

हाई-स्पीड इंटरनेट वाला बेस्ट प्लान तलाश रहे हैं, तो एयरटेल ब्लैक (Wifi + TV) आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकता है। यहां हम आपको एयरटेल ब्लैक के तीन किफायती प्लान्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें आपको 100Mbps तक की स्पीड के साथ 350 रुपये के टीवी चैनल, ढेर सारे ओटीटी ऐप और Perplexity Pro AI का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।
एयरटेल का यह वाई-फाई + टीवी प्लान 40Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
प्लान में कंपनी 350 रुपये की कीमत के टीवी चैनल फ्री दे रही है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम और Airtel Xstream का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कंपनी Perplexity Pro AI भी दे रही है।
एयरटेल का यह वाई-फाई + टीवी प्लान 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड ऑफर करता है। इसमें कंपनी अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है।
प्लान में कंपनी 350 रुपये की कीमत के टीवी चैनल फ्री दे रही है। इसमें आपको जियो हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम और Airtel Xstream का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में आपको Perplexity Pro AI का भी ऐक्सेस मिलेगा।
प्लान में कंपनी 350 रुपये की कीमत के टीवी चैनल फ्री दे रही है। इसमें आपको एक साल के लिए अमेजन प्राइम का ऐक्सेस मिलेगा। इसके अलावा इसमें कंपनी नेटफ्लिक्स (बेसिक), ऐपल टीवी, जियो हॉटस्टार, जी5 प्रीमियम और Airtel Xstream का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में आपको Perplexity Pro AI का भी ऐक्सेस मिलेगा।