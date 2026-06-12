आज ही के दिन प्लेन क्रैश में चली गई थी 260 की जान, 1 साल बाद कैसा दिखा मंजर; PHOTOS

अहमदाबाद प्लेन क्रैश

इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्लेन जब बिल्डिंग से टकराया तो वो दीवार को तोड़ते हुए अंदर ही चला गया। हादसे के बाद हॉस्टल में मौजूद छात्रों और कुछ कर्मचारियों की भी मौत हो गई थी।