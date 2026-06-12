आज ही के दिन प्लेन क्रैश में चली गई थी 260 की जान, 1 साल बाद कैसा दिखा मंजर; PHOTOS

अहमदाबाद प्लेन क्रैश के एक साल पूरे होने के बाद घटनास्थल पर मृतकों के परिजन पहुंचे। यहां पहुंचकर हादसे में जाने गंवाने वालों के लिए प्रार्थना की गई और उनको श्रद्धांजलि दी गई।
इस हादसे को एक साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, उनके लिए एक-एक दिन मुश्किल रहा होगा।
इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों ने अपने-अपने लोगों को अलग-अलग तरह से याद किया। यहां लोगों ने उस दुर्घटना को कैनवास पर भी उतारा।
हादसा इतना भयावह था कि सिर्फ लोगों की जान ही नहीं गई, बल्कि वहां मौजूद पेड़-पौधों के साथ कार भी जलकर राख हो गई।
इस हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्लेन जब बिल्डिंग से टकराया तो वो दीवार को तोड़ते हुए अंदर ही चला गया। हादसे के बाद हॉस्टल में मौजूद छात्रों और कुछ कर्मचारियों की भी मौत हो गई थी।