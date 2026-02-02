बड़ी खुशखबरी! अब नए Aadhaar App से घर बैठे बदलें एड्रेस, जानिए पूरा तरीका; बस चाहिए होगा फोन

पहले मुश्किल था प्रोसेस अब हुआ मिनटों का काम

पहले आधार में एड्रेस अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेना, फॉर्म भरना और सेंटर जाना जरूरी होता था। लेकिन अब यह पूरा काम ऑनलाइन तरीके से हो जाता है। बस आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट और सही एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आधार का पता पूरी तरह ऑनलाइन बदला जा सकता है। आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट स्टेटस भी ऐप में ही दिखता है। जानें नए Aadhaar App का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस: