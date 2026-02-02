बड़ी खुशखबरी! अब नए Aadhaar App से घर बैठे बदलें एड्रेस, जानिए पूरा तरीका; बस चाहिए होगा फोन

अगर आपके Aadhaar Card में पुराना या गलत एड्रेस है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2026 में UIDAI ने Aadhaar Address Update का प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है। अब आपको न तो आधार सेंटर जाने की जरूरत है और न ही लंबी लाइन में लगने की। UIDAI के नए Aadhaar App की मदद से आप घर बैठे, मोबाइल से ही अपना आधार पता बदल सकते हैं।
पहले आधार में एड्रेस अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेना, फॉर्म भरना और सेंटर जाना जरूरी होता था। लेकिन अब यह पूरा काम ऑनलाइन तरीके से हो जाता है। बस आपके पास एक स्मार्टफोन, इंटरनेट और सही एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आधार का पता पूरी तरह ऑनलाइन बदला जा सकता है। आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट स्टेटस भी ऐप में ही दिखता है। जानें नए Aadhaar App का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
आधार में पता बदलने के लिए आपके पास नीचे दिए गए में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए: बिजली / पानी / गैस का बिल, बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट।
Step 1: सबसे पहले अपने मोबाइल में UIDAI का नया Aadhaar App डाउनलोड करें और ओपन करें। अपने Aadhaar नंबर और OTP की मदद से ऐप में लॉग-इन करें। होम स्क्रीन पर “Update Aadhaar Details” या “Address Update” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करें।
अब स्क्रीन पर नया पता भरें। घर का नंबर, गली की डिटेल, एरिया, शहर, राज्य और पिन कोड ध्यान से डालें। अपने एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट की फोटो या PDF अपलोड करें।
सबमिट करने से पहले पूरा पता और डॉक्यूमेंट दोबारा चेक कर लें। सब कुछ सही हो तो Submit बटन पर टैप करें। आपको एक Update Request Number (URN) मिल जाएगा।
आधार में एड्रेस अपडेट करने में आमतौर पर 3 से 7 दिन में अपडेट हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ज्यादा भी लग सकता है, अगर डॉक्यूमेंट में गलती हो। आधार में एड्रेस अपडेट पूरा होने पर SMS से जानकारी मिल जाती है।