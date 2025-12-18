सर्दियों में संतरा खा रहे तो छिलका बिल्कुल ना फेंके, 9 स्मार्ट तरीकों से करें किचन में इस्तेमाल

सर्दियों में संतरा भर-भरकर मिलता है। अब विटामिन सी चाहिए और इम्यूनिटी बढ़ानी है तो संतरे को डेली डाइट में खा ही रहे होंगे। लेकिन उन छिलकों को डस्टबिन में फेंककर अपना नुकसान ना करें। बल्कि कुछ स्मार्ट तरीकों से घर और रसोई में इस्तेमाल कर लें। फिर सोचेंगे कि ये आइडिया पहले क्यों नहीं मिला। तो जान लें रसोई और घर में संतरे का छिलका यूज करने के ये 9 तरीके।
सर्दियों में खिड़की-दरवाजे बंद होते हैं तो घर में अजीब सी स्मेल आने लगती है। इस स्मेल को दूर करने के लिए केमिकल वाले फ्रेशनर डालने की बजाय संतरे के छिलके का इस्तेमाल करें। छिलकों को पानी में डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर चढ़ा दें और पकने दें। इसकी भीनी महक पूरे घर में फैलेगी और घर में फ्रेश स्मेल आएगी।
संतरे के छिलके को नाइसली काटकर रख लें और ये किसी भी मॉकटेल या कॉकटेल ड्रिंक के ऊपर गिलास को सजाने में काम आ सकता है।
संतरे के छिलके से क्लीनिंग स्प्रे बनाकर तैयार किया जा सकता है। जो घर को भी महकाएगा। नेचुरल क्लीनर बनाने के लिए किसी कांच की बोतल में संतरे के छिलके को डालें और उसमे व्हाइट विनेगर भरकर दो हफ्ते के लिए रख दें। दो हफ्ते बाद विनेगर को छानकर इसमे आधा पानी मिला लें। बस तैयार है क्लीनिंग स्प्रे, जो घर को महकाने में भी मदद करेगा।
पौधों के ऊपर कई बार कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं। तो पत्तियों पर संतरे के छिलके से बने स्प्रे को छिड़कें। इससे कीड़े-मकोड़े भाग जाएंगे। स्प्रे बनाने के लिए गर्म पानी में संतरे के छिलके को डालकर थोड़ा सा सोप डालकर रख दें। कुछ दिनों में इस पानी में साइट्रिक गुण आ जाएंगे और इनका इस्तेमाल पत्तों पर लगे कीड़े-मकोड़ों को भगाने में कर सकेंगी।
संतरे के छिलके का सबसे आसान इस्तेमाल बर्तनों को धोना है। बस छिलके से सफेद वाले हिस्से पर राख या फिर ईंट का चूरा लगाकर गंदे कुकर या कड़ाही को रगड़ें। फौरन साफ होकर चमकने लगेंगे बर्तन
संतरे के छिलके से बर्तन धोने के लिए नेचुरल डिसवॉशर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बस संतरे के छिलके दो बड़े चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर कांच के जार में भर दो। इसमे इतना पानी डालो कि छिलके डूब जाएं। इसे फ्रिज में रख दो। दो हफ्ते बाद निकालकर बर्तन धोने में इस्तेमाल करें। चिपचिपे बर्तनों से छुटकारा मिल जाएगा।
संतरे के छिलके को सुखार पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को नेचुरल बॉडी स्क्रब की तरह जब चाहे इस्तेमाल करें।
संतरे के आधे कटे छिलके को उलटाकर उसमे तेल भरकर दीया जलाएं। घर में भीनी-भीनी संतरे की सुगंध फैलेगी और घर में महक फैलेगी।
संतरे के छिलके के ऊपरी भाग को हल्का सा कद्दूकस करके रख लें। ध्यान रहे कि सफेद वाला भाग ना घिसें क्योंकि इसका स्वाद कसैला होता है। ऊपरी नारंगी रंग वाले भाग को घिसकर रख लें। इसे अपनी ग्रीन टी में डालें या फिर केक, बेकरी बनाते वक्त डालें। स्वाद बढ़ाने के साथ ये टी में मिलाकर पीने से सेहत को भी फायदा पहुंचाएंगे।