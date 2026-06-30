सूट के साथ सिलवा रहीं ट्राउजर? मोहरी पर बनवा लें ये 8 फैंसी डिजाइन, बढ़ जाएगी कीमत!

ट्राउजर की मोहरी पर बनवाएं ये फैंसी डिजाइन

अगर आप अपने सूट को बिना मेहनत के ज्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं, तो ट्राउजर की मोहरी पर जरूर ध्यान दें। आजकल गर्ल्स डेली वियर सूट के साथ ट्राउजर स्टिच कराना प्रिफर कर रही हैं। साथ में वो मोहरी को सिंपल रखने के बजाए डिजाइनर टच देना पसंद कर रही हैं। अगर आप भी डेली वियर के लिए या फिर कहीं आने जाने के लिए सूट सिलवा रही हैं, तो ट्राउजर की मोहरी पर ये ट्रेंडी डिजाइन बनवा सकती हैं। खूबसूरत सी ये डिटेलिंग आपके ओवरऑल लुक को खास बना देगी (Images Credit- Pinterest)