Bakrid पर एथनिक आउटफिट्स के साथ पहनें कश्मीरी बैंगल्स के 8 खूबसूरत डिजाइन, ऐसे तैयार करें परफेक्ट चूड़ियों का सेट

कश्मीरी बैंगल्स के डिजाइन

Bakrid 2026: बकरीद का त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा और इस खास दिन पर मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। आजकल बकरीद पार्टी का चलन भी जोरों पर है, तो कई लोग अपने घर पर दावत का आयोजन करते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जा रही हैं या आपके घर पर पार्टी है, तो आप एथनिक आउटफिट्स पर कश्मीरी बैंगल्स के सुंदर डिजाइन अपने हाथों पर सजा सकती हैं। कश्मीरी बैंगल्स इन दिनों काफी ट्रेंड में है और इनके साथ आप चूड़ियों का सुंदर सेट भी बना सकती हैं। हाथों की खूबसूरती में भी ये चूड़ियां चार चांद लगा देंगी।