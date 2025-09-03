7 types of people never eat pineapple know side effects of consuming excess अनानास खाने से पहले जान लें किन लोगो को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए
अनानास खाने से पहले जान लें किन लोगो को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए

Whoe should not eat pineapple: अनानास का खट्टा-मीठा स्वाद भले ही पसंद आता हो। लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने से पहले जान लें किन लोगों को भूलकर भी पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। नहीं तो फायदे की जगह ये फल नुकसान कर बैठेगा।

AparajitaWed, 3 Sep 2025 04:46 PM
1/9

पाइनएप्पल खाने के नुकसान

पाइनएप्पल का स्वाद काफी सारे लोगों को पसंद आता है। खट्टा-मीठा सा ये फल इन दिनों वेट लॉस के लिए खाना काफी सारे लोग पसंद करते हैं। इसके साथ ही पाइनएप्पल यानी अनानास में विटामिन सी, मैंगनीज, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जिसकी वजह से ये फल इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर डाइजेशन में मदद करने, इंफ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इतने न्यूट्रिशन से भरपूर फल हर किसी के लिए फायदेमंद हो। दरअसल, अनानास में मौजूद कुछ कंपाउंड जैसे ब्रोमेलिन, ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल शुगर कुछ लोगों को हार्मफुल रिएक्शन देता है। वियतनाम जैसे देश में कुछ खास लोगों को अनानास ना खाने की सलाह दी है। जानें किन लोगों को अनानास नहीं खाना चाहिए।

2/9

जिन लोगों को एलर्जी हो

अनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ कर पचाने में मदद करता है। इसलिए अनानास का इस्तेमाल एंटी इंफ्लेमेटरी रूप में किया जाता है। लेकिन भले ही ब्रोमेलिन डाइजेशन और इंफ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। लेकिन इससे कुछ खास लक्षण वाले लोगों को एलर्जी होने का डर रहता है।

3/9

पाइनएप्पल के नुकसान

जिन लोगों को पेट में दर्द और उल्टी आती हैं। जिन लोगों के हाइव्स और स्किन में पहले से रैशेज रहते हैं मुंह और होंठ के आसपास खुजली और सनसनी का एहसास रहता है। ऐसे लोगों को अनानास खिलाने पर नुकसान करता है। जिन लोगों को होंठ और जींभ पर नंबनेस महसूस होती है। ऐसे को पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए।

4/9

फौरन कर देता है रिएक्शन

जिन लोगों को एलर्जिय राइनाटिस, अस्थमा, एटोपिक डर्माटाइटिस या फूड से एलर्जी होती है। ऐसे लोग अगर पाइनएप्पल खा लेते हैं तो फौरन इएक्शन कर जाता है।

5/9

डायबिटीज के मरीज को नहीं खाना चाहिए

पाइनएप्पल में नेचुरल शुगर काफी हाई होती हैा ऐसे लोग अगर पाइनएप्पल खाते हैं तो उनके ब्लड शुगर स्पाइक होने का खतरा रहता है। वहीं वेट गेन और ओबेसिटी का खतरा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।

6/9

हाई ब्लड प्रेशर

अगर ज्यादा मात्रा में अनानास खा लिया जाए तो इससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को सिर में दर्द, चक्कर की शिकायत हो जाती है। चेहरे पर फॉलिश मारने का डर हो जाता है।

7/9

दांत की समस्या

जिन लोगों को दांद से जुड़ी समस्या रहती है। उन्हें भी पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। ब्रोमेलिन एंजाइम ओरल कैविटी को इरिटेट कर सकता है। जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन, अल्सर और दातों में सेंसेटिविटी हो जाती है। गले और जीभ में सुन्नपन, मसूड़ों में दर्द के साथ इरिटेशन होने लगता है।

8/9

जिनका पाचन खराब हो

जिन लोगों को गैस्ट्रिक, अल्सर, एसिड रिफ्ल्क्स की शिकायत रहती है। उन्हें अनानास खाने से पेट में डिस्कंफर्ट, हार्टबर्न, सूजन, पेट की लाइनिंग में दर्द होता है।

9/9

हाइपरथर्मिया की शिकायत

जिन लोगों के बॉडी में हीट सेंसेटिविटी होती है। उन्हें भी पाइनएप्पल खाने से बचना चाहिए।

