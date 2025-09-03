अनानास खाने से पहले जान लें किन लोगो को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए

पाइनएप्पल खाने के नुकसान

पाइनएप्पल का स्वाद काफी सारे लोगों को पसंद आता है। खट्टा-मीठा सा ये फल इन दिनों वेट लॉस के लिए खाना काफी सारे लोग पसंद करते हैं। इसके साथ ही पाइनएप्पल यानी अनानास में विटामिन सी, मैंगनीज, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जिसकी वजह से ये फल इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर डाइजेशन में मदद करने, इंफ्लेमेशन कम करने में हेल्प करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि इतने न्यूट्रिशन से भरपूर फल हर किसी के लिए फायदेमंद हो। दरअसल, अनानास में मौजूद कुछ कंपाउंड जैसे ब्रोमेलिन, ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल शुगर कुछ लोगों को हार्मफुल रिएक्शन देता है। वियतनाम जैसे देश में कुछ खास लोगों को अनानास ना खाने की सलाह दी है। जानें किन लोगों को अनानास नहीं खाना चाहिए।