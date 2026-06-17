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शादी फंक्शन के लिए लहंगा खरीद रहीं तो यहां देखें 7 लेटेस्ट डिजाइन

शादी का फंक्शन लहंगा लुक के बगैर अधूरा लगता है। वेडिंग फंक्शन में कितने ही इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेज पहन लें लेकिन लड़कियां बगैर लहंगे के शादी को अधूरा समझती है। अगर आप भी शादी के लिए लहंगा खरीदने वाली हैं तो इन लेटेस्ट डिजाइ नको जरूर देख लें।

AparajitaJun 17, 2026 05:12 pm IST
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ट्रेंडी वेडिंग लंहगा डिजाइन

शादी का फंक्शन लहंगा लुक के बिना अधूरा है। मेहंदी, संगीत से लेकर रिसेप्शन के लिए भले ही अलग-अलग आउटफिट चुन लें लेकिन वेडिंग में तो लहंगा ही खूबसूरत दिखता है। फ्रेंड की वेडिंग है या फिर कजिन की शादी अगर आप चाहती हैं कि सबकी निगाहें बस आप पर ही हों तो इन लहंगा डिजाइन को जरूर देख लें। जिससे आपकी वेडिंग लहंगा की शॉपिंग आसान हो जाए और ट्रेंडी लहंगे खरीदने में मदद मिल सके।

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पिंक लहंगा

पिंक कलर लड़कियों को कभी डल नहीं दिखाता। इन दिनों लाइटवेट लहंगा स्कर्ट का ट्रेंड है तो आप इस तरह के लाइटवेट लहंगा को ट्राई करें। साथ इस तरह के ब्लाउज लुक को और भी डिजाइनर बनाएंगे। (इमेज- Pintrest)

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पेस्टल एंड ब्राइट कॉम्बिनेशन

पेस्टल एंड ब्राइट कलर का कॉम्बिनेशन आपको भीड़ में सबसे अलग दिखाएगा। जैसे ये आइवरी शेड के लाइटवेट लहंगा के साथ हैवी एंब्रायडरी और ब्राइट कलर के ब्लाउज और साथ में जैकेट को पेयर किया गया है। बिना दुपट्टा लहंगा का ये लुक काफी स्टाइलिश दिखेगा। (इमेज- Pintrest)

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लांग ब्लाउज डिजाइन

शार्ट कुर्ती डिजाइन के ब्लाउज इन दिनों ट्रेंड में है। जो आपके लहंगे के सिंपल लुक को हैवी बना देंगे। इस तरह के ब्लाउज डिजाइन लाइटवेट लहंगे पर ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो वेडिंग फंक्शन के लिए इस तरह की डिजाइन को स्टिच करवा सकती हैं। ( इमेज- Pintrest)

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2 कलर टोन शेड लहंगा

दो कलर के लहंगे वो भी सेम टोन पर प्लीटेड स्टाइल में स्टिच करवाएं। साथ में शॉर्ट ब्लाउज और ऊपर शॉर्ट क्रॉप जैकेट स्टाइलिश लुक देंगे। कजिन की वेडिंग में इस तरह के लहंगा डिजाइन आपको भीड़ में सबसे हटके दिखाएंगे। ( इमेज-Pintrest)

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हैवी प्रिंट एंड एंब्रायडरी लहंगा

ब्राइडल हो या फिर साइड गर्ल इस तरह के ब्राइट कलर के लहंगे स्टनिंग दिखते हैं। प्रिंट के साथ एंब्रायडरी काफी टाइम से ट्रेंड में है और खूबसूरत भी दिखती है। लेकिन साथ में ब्लाउज की डिजाइन से इसे हटके बनाएं। जैसे फ्रिंज वाले हॉल्टर नेक ब्लाउज। ( इमेज- Pintrest)

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शिवांगी जोशी का लहंगा

यंग एज गर्ल ब्लैक लहंगा काफी लाइक करती हैं। मल्टीकलर और थ्रेड वर्क के साथ मिरर स्टोन लगे लहंगे वाला शिवांगी जोशी का ये लहंगा काफी सारी गर्ल्स की पसंद है। ( इमेज- इंस्टाग्राम)

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ग्राफिक डिजाइन लहंगा

भीड़ में सबसे हटके दिखना है तो इस तरह के सॉलिड कलर पर ग्राफिक डिजाइन लहंगा अट्रैक्टिव दिखेगा। साथ में डिजाइनर ब्लाउज स्टिच करवाएं। विदआउट दुपट्टा लहंगे की ये डिजाइन ट्रेंडी लुक क्रिएट करेगी। ( इमेज- Pintrest)

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