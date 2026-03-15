दोस्त-रिश्तेदार बार-बार मांगते हैं उधार? इन 7 तरीकों से करें मना, पैसे भी बचेंगे और रिश्ते भी

अब से नो उधारी, सिर्फ दोस्ती और रिश्तेदारी

कहते हैं पैसा ऐसी चीज है, जो अच्छे से अच्छे लोगों का ईमान डगमगा सकता है। पैसा आपकी हर मुश्किल में साथी बन सकता है लेकिन कई बार ये रिश्तों को खराब भी कर सकता है। ऐसे में दोस्ती टूट सकती है, रिश्ते में दरार आ सकती है और भाई ही भाई का दुश्मन बन सकता है। आपने कहावत जरूर सुनी होगी न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया लेकिन आप अगर अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, तो रुपये को ज्यादा ऊपर न रखें। धन होना अच्छी बात है लेकिन उसका घमंड नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों के अकाउंट में ज्यादा पैसा होता है, उनसे लोग उधार भी खूब मांगते हैं। CNBC की फाइनेंशियल थेरेपिस्ट अजा ईवान ने कुछ तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से आप उधार देने से बच सकते हैं। अगर आप उधार मांगने वाले लोगों से परेशान हो चुके हैं, तो इन 7 आसान तरीकों से उन्हें मना करेंं।