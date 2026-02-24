डायबिटीज कंट्रोल में मददगार हैं ये 7 देसी सब्जियां, डाइटिशियन ने बताए फायदे

डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ जाता है। सही खानपान ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करता है, बल्कि दवाओं पर निर्भरता भी कम कर सकता है। क्लिनिकल डाइटिशियन Ruchhi Chawda के अनुसार, खासतौर पर कुछ देसी, मौसमी और फाइबर से भरपूर सब्जियां इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाने, शुगर स्पाइक्स रोकने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद करती हैं। इन्हें रोज के भोजन में शामिल करना डायबिटीज मैनेजमेंट का आसान और प्राकृतिक तरीका है।
पालक फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। यह शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है, जिससे शुगर का सही इस्तेमाल होता है। रोजाना पालक खाने से फास्टिंग और पोस्ट-मील ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद मिलती है।
करेला प्राकृतिक इंसुलिन की तरह काम करता है। इसमें मौजूद चारैंटिन और पोलिपेप्टाइड-पी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से हाई शुगर कंट्रोल होती है और पैंक्रियास का फंक्शन बेहतर होता है।
परवल कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जी है। यह खाने के बाद अचानक शुगर बढ़ने से रोकती है और इंसुलिन के असर को बेहतर बनाती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह हल्की, सुपाच्य और सुरक्षित सब्जी मानी जाती है।
मेथी के पत्तों में घुलनशील फाइबर होता है, जो शुगर के अवशोषण को धीमा करता है। इससे पोस्ट-मील ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। नियमित सेवन से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है।
तोरई हल्की और पानी से भरपूर सब्जी है। यह खाने के बाद शुगर कंट्रोल करने में मदद करती है और इंसुलिन रिलीज को सपोर्ट करती है। डायबिटीज के साथ वजन कंट्रोल में भी यह फायदेमंद मानी जाती है।
सहजन में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फाइबर शुगर स्पाइक्स को रोकते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और इंसुलिन की कार्यक्षमता को सपोर्ट करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक सुपरफूड है।
ग्वार फली शुगर के खून में तेजी से जाने की प्रक्रिया को धीमा करती है। इसमें भरपूर फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। यह सब्जी रोजमर्रा के भोजन में आसानी से शामिल की जा सकती है।