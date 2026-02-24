डायबिटीज कंट्रोल में मददगार हैं ये 7 देसी सब्जियां, डाइटिशियन ने बताए फायदे

डायबिटीज-फ्रेंडली सब्जियां

डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर का संतुलन बिगड़ जाता है। सही खानपान ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करता है, बल्कि दवाओं पर निर्भरता भी कम कर सकता है। क्लिनिकल डाइटिशियन Ruchhi Chawda के अनुसार, खासतौर पर कुछ देसी, मौसमी और फाइबर से भरपूर सब्जियां इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाने, शुगर स्पाइक्स रोकने और मेटाबॉलिज्म सुधारने में मदद करती हैं। इन्हें रोज के भोजन में शामिल करना डायबिटीज मैनेजमेंट का आसान और प्राकृतिक तरीका है।