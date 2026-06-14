शादी में पहनने के लिए बेस्ट 6 ट्रेंडी आउटफिट, दिखेंगी सबसे सुंदर गेस्ट

शादी का इनविटेशन आते ही दिमाग में चलने लगता है कि आखिर क्या पहनें जिससे आप सटल और इंप्रेसिव लुक में दिखें। साथ ही आपका लुक भी ट्रेंडी और लेटेस्ट नजर आए। आपके इस सवाल का जवाब है ये 6 आउटफिट्स, जिन्हें आप वेडिंग के अलग-अलग फंक्शन में पसंद के मुताबिक पहन सकती हैं। (सभी इमेज साभार- Pintrest)
लांग श्रग पलाजो सेट काफी टाइम से ट्रेंड में हैं और ये काफी क्लासी लुक भी देता है। वो लड़कियां जो साड़ी, सूट से भागती हैं इस तरह के आउटफिट में ज्यादा कंफर्ट और स्टाइलिश फील करती हैं। तो इस वेडिंग सीजन भी आप इसे आराम से ट्राई कर सकती हैं।
फ्लेयर वाली लाइटवेट स्कर्ट के साथ कॉर्सेट और मल्टीकलर, एंब्रायडरी वाली स्पेशल चोली काफी ट्रेंड में हैं। इसे आप हल्दी, मेहंदी जैसे डे फंक्शन में पहनकर रेडी होंगी तो सबसे खूबसूरत और अलग दिखेंगी।
हैवी शरारा जिस पर ढेर सारी एंब्रायडरी बनी हो उसे इस तरह के राउंड शेप वाले शार्ट कुर्ती या टॉप के साथ पेयर कर पहने। शादी में बिल्कुल हटके लुक मिलेगा।
शरारा सेट अभी भी ट्रेंड में हैं और आपको सटल क्लासी लुक देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ब्राइट कलर के किसी भी शरारा सेट को पहनें और मिनिमल मेकअप आपकी नेचुरल खूबसूरती को उभारने में मदद करेगा।
इन दिनों लेटेस्ट ट्रेंड कॉर्सेट साड़ी का है। जिसमे प्री स्टिच्ड साड़ी के साथ कॉर्सेट डिजाइन ब्लाउज आ रहे हैं। ये काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक देने में मदद करेगा। तो फ्रेंड की शादी है या कजिन की वेडिंग फंक्शन के लिए एक कॉर्सेट साड़ी तो जरूर खरीदें।
टिपिकल हैवी एंब्रायडरी वाले लहंगे को छोड़कर इस तरह के चोली डिजाइन ब्लाउज के साथ प्रिंट और कढ़ाई वाले लहंगे को पहनें। ये आपको सटल बट इंप्रेसिव लुक देगा।