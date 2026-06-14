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शादी में पहनने के लिए बेस्ट 6 ट्रेंडी आउटफिट, दिखेंगी सबसे सुंदर गेस्ट

Trendy Outfit For Wedding: शादी के लिए इनविटेशन मिला है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बतौर गेस्ट कौन सी ड्रेस पहनकर रेडी हों। जो आपके स्टनिंग, क्लासी और भीड़ में हटके दिखाए। तो इन 6 तरह की ड्रेसेज को ट्राई कर सकती हैं। 

AparajitaJun 14, 2026 03:58 pm IST
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ट्रेंडी आउटफिट फॉर वेडिंग गेस्ट

शादी का इनविटेशन आते ही दिमाग में चलने लगता है कि आखिर क्या पहनें जिससे आप सटल और इंप्रेसिव लुक में दिखें। साथ ही आपका लुक भी ट्रेंडी और लेटेस्ट नजर आए। आपके इस सवाल का जवाब है ये 6 आउटफिट्स, जिन्हें आप वेडिंग के अलग-अलग फंक्शन में पसंद के मुताबिक पहन सकती हैं। (सभी इमेज साभार- Pintrest)

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लांग श्रग पलाजो सेट

लांग श्रग पलाजो सेट काफी टाइम से ट्रेंड में हैं और ये काफी क्लासी लुक भी देता है। वो लड़कियां जो साड़ी, सूट से भागती हैं इस तरह के आउटफिट में ज्यादा कंफर्ट और स्टाइलिश फील करती हैं। तो इस वेडिंग सीजन भी आप इसे आराम से ट्राई कर सकती हैं।

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फ्लेयर स्कर्ट विद कॉर्सेट चोली

फ्लेयर वाली लाइटवेट स्कर्ट के साथ कॉर्सेट और मल्टीकलर, एंब्रायडरी वाली स्पेशल चोली काफी ट्रेंड में हैं। इसे आप हल्दी, मेहंदी जैसे डे फंक्शन में पहनकर रेडी होंगी तो सबसे खूबसूरत और अलग दिखेंगी।

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शार्ट कुर्ती शरारा सेट

हैवी शरारा जिस पर ढेर सारी एंब्रायडरी बनी हो उसे इस तरह के राउंड शेप वाले शार्ट कुर्ती या टॉप के साथ पेयर कर पहने। शादी में बिल्कुल हटके लुक मिलेगा।

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शरारा सेट

शरारा सेट अभी भी ट्रेंड में हैं और आपको सटल क्लासी लुक देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ब्राइट कलर के किसी भी शरारा सेट को पहनें और मिनिमल मेकअप आपकी नेचुरल खूबसूरती को उभारने में मदद करेगा।

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कॉर्सेट साडी

इन दिनों लेटेस्ट ट्रेंड कॉर्सेट साड़ी का है। जिसमे प्री स्टिच्ड साड़ी के साथ कॉर्सेट डिजाइन ब्लाउज आ रहे हैं। ये काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक देने में मदद करेगा। तो फ्रेंड की शादी है या कजिन की वेडिंग फंक्शन के लिए एक कॉर्सेट साड़ी तो जरूर खरीदें।

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कॉन्टेंप्रेरी लहंगा

टिपिकल हैवी एंब्रायडरी वाले लहंगे को छोड़कर इस तरह के चोली डिजाइन ब्लाउज के साथ प्रिंट और कढ़ाई वाले लहंगे को पहनें। ये आपको सटल बट इंप्रेसिव लुक देगा।

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