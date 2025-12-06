एक या दो नहीं, बल्कि आज 6 भारतीय खिलाड़ियों का है बर्थडे, जानिए कौन-कौन है इसमें शामिल?

करुण नायर का नाम भी है इस लिस्ट में

टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ चुके करुण नायर भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। वे 6 दिसंबर 1991 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे थे। हालांकि, वे कर्नाटक और विदर्भ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। वे भारत के लिए कुल 12 मैच खेले हैं।