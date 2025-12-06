एक या दो नहीं, बल्कि आज 6 भारतीय खिलाड़ियों का है बर्थडे, जानिए कौन-कौन है इसमें शामिल?

रविंद्र जडेजा का जन्म 6 दिसंबर 1988 को नावागाम खेड में हुआ था। जडेजा ने भारत के लिए अब तक 369 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। वे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनका बर्थडे 6 दिसंबर को होता है।
जसप्रीत बुमराह भी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनका बर्थडे 6 दिसंबर को होता है। 1993 में वे 6 दिसंबर को अहमदाबाद में जन्मे थे। वे भारत के लिए 221 इंटरनेशनल मैच अब तक खेल चुके हैं।
138 इंटरनेशनल मैच खेल चुके श्रेयस अय्यर का जन्मदिन भी आज ही के दिन होता है। मुंबई में 6 दिसंबर 1994 को श्रेयस अय्यर का जन्म हुआ था।
टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक जड़ चुके करुण नायर भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। वे 6 दिसंबर 1991 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे थे। हालांकि, वे कर्नाटक और विदर्भ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं। वे भारत के लिए कुल 12 मैच खेले हैं।
सिलेक्शन कमिटी के सदस्य आरपी सिंह भी उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनका जन्मदिन 6 दिसंबर को होता है। 6 दिसंबर 1985 को यूपी के राय बरेली में उनका जन्म हुआ था। 82 इंटरनेशनल मैच वे भारत के लिए खेले हैं।
हाल ही में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले अंशुल कंबोज का जन्मदिन भी 6 दिसंबर को होता है। हरियाणा के करनाल में जन्मे अंशुल कंबोज का जन्म 6 दिसंबर 2000 को हुआ था। वे एक ही टेस्ट अब तक खेले हैं। उन्हें एके47 कहा जाता है।