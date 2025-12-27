वास्तु शास्त्र: 2025 के अंत से पहले करें ये 5 काम, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य

31 दिसंबर से पहले ये 5 काम जरूर पूरे कर लें

2025 खत्म होने से पहले घर साफ करें, पूजा घर शुद्ध करें, पुराना कैलेंडर-घड़ी बदलें, दान करें और गंगाजल छिड़कें। ये काम श्रद्धा से करें। नया साल आपके लिए स्वर्णिम होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।