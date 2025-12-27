वास्तु शास्त्र: 2025 के अंत से पहले करें ये 5 काम, बढ़ेगा सुख-सौभाग्य

31 दिसंबर से पहले घर के हर कोने से पुराना कचरा, टूटा सामान, फटे कपड़े और बेकार चीजें बाहर फेंक दें। वास्तु में पुरानी चीजें नकारात्मक ऊर्जा रोकती हैं। सब साफ करने से घर में नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। पुरानी चीजें दान करें या फेंकें। इससे साल भर सुख-सौभाग्य और धन की कमी नहीं रहेगी।
पूजा घर में धूल, पुरानी अगरबत्ती की राख, सूखे फूल सब हटा दें। देवताओं की मूर्तियां गंगाजल से स्नान कराएं। पुरानी माला या टूटे दीपक बाहर कर दें। पूजा घर में नया दीपक, अगरबत्ती और फूल रखें। इससे कुलदेवता और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और नया साल आशीर्वाद से शुरू होता है।
पुराने साल का कैलेंडर और बंद पड़ी घड़ी घर से बाहर कर दें। बंद घड़ी समय को रोकती है, तरक्की रुक जाती है। नया 2026 कैलेंडर ईशान या उत्तर में टांगें। नई घड़ी चलाकर रखें। इससे नया साल तेजी से तरक्की और सौभाग्य लेकर आएगा। समय आपके साथ चलेगा।
31 दिसंबर से पहले गरीबों को कंबल, अनाज, कपड़े या धन दान करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। वास्तु में साल के अंत में दान करने से पुराने कर्मों का बोझ हल्का होता है और नया साल पुण्य से शुरू होता है। इससे सुख-सौभाग्य और धन की वर्षा होती है।
गंगाजल में थोड़ा केसर मिलाकर पूरे घर में छिड़कें। विशेषकर पूजा घर, मुख्य द्वार, रसोई और बेडरूम में। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' बोलते हुए छिड़कें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और नया साल शुद्धता और सौभाग्य से शुरू होता है।
ये 5 काम करने से पुराना साल सारे दोष लेकर चला जाएगा और नया साल सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और तरक्की लेकर आएगा। घर में शांति बनी रहेगी, रिश्ते मजबूत होंगे और धन की कमी नहीं रहेगी। वास्तु की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे अपनाने से जीवन बदल जाता है।
2025 खत्म होने से पहले घर साफ करें, पूजा घर शुद्ध करें, पुराना कैलेंडर-घड़ी बदलें, दान करें और गंगाजल छिड़कें। ये काम श्रद्धा से करें। नया साल आपके लिए स्वर्णिम होगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।