Vastu Tips: घर में गलती से भी इन चीजों को ना रखें खाली, बढ़ता है वास्तु दोष

पर्स और तिजोरी खाली रखने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। वास्तु में यह धन के बहाव को रोकने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हमेशा पर्स में कम से कम एक नोट और एक सिक्का रखें। तिजोरी में भी कुछ ना कुछ धन रखें। ऐसा करने से धन का प्रवाह बना रहता है और घर में आर्थिक संकट नहीं आता है। रात को सोते समय भी पर्स खाली ना हो।
पूजा घर में जल पात्र (कलश) कभी खाली ना रखें। खाली कलश घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। हमेशा उसमें ताजा पानी, फूल और आम का पत्ता रखें। इससे घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं की कृपा बनी रहती है। जल पात्र खाली होने से पूजा का फल कम हो जाता है।
बाथरूम में बाल्टी या लोटा खाली रखने से घर में जल तत्व असंतुलित हो जाता है। इससे स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव और धन का बहाव रुकता है। हमेशा बाल्टी में पानी भरा रखें। पानी बदलते समय 'ॐ नमः शिवाय' बोलें। यह छोटा उपाय वास्तु दोष को बहुत कम करता है।
अनाज का भंडार खाली होने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर में अन्न की कमी, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्या आती है। हमेशा अनाज का डिब्बा भरा रखें। थोड़ा-थोड़ा अनाज नया डालते रहें। ऐसा करने से घर में अन्न की बरकत बनी रहती है और परिवार कभी भूखा नहीं रहता है।
घर में फूलदान खाली रखने से सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इससे रिश्तों में ठंडक और घर में उदासी आती है। हमेशा फूलदान में ताजा पानी और फूल रखें। पानी रोज बदलें। सूखे फूल हटाते रहें। फूलदान खाली होने से लक्ष्मी जी का वास कमजोर होता है।
वास्तु में खाली जगह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब कोई वस्तु खाली रहती है तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है और घर में रुकावटें आती हैं। भरा होना स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। इन 5 चीजों को खाली रखने से लक्ष्मी जी, कुबेर और मां अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। इन्हें भरा रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।
पर्स-तिजोरी, जल पात्र, बाल्टी, अनाज भंडार और फूलदान – इन 5 चीजों को हमेशा भरा रखें। रोज चेक करें। श्रद्धा और नियमितता से यह करें। 21 दिन में घर की ऊर्जा बदल जाएगी। वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और सुख-सौभाग्य बढ़ेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।