Vastu Tips: घर में गलती से भी इन चीजों को ना रखें खाली, बढ़ता है वास्तु दोष

वास्तु शास्त्र में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो खाली रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वास्तु दोष जन्म लेता है। इससे धन हानि, स्वास्थ्य समस्या, रिश्तों में तनाव और तरक्की में रुकावट आती है। लेकिन इन्हें हमेशा भरा रखा जाए, तो मां लक्ष्मी और कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

Navaneet RathaurJan 11, 2026 05:54 pm IST
पर्स और तिजोरी कभी खाली ना रखें

पर्स और तिजोरी खाली रखने से लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। वास्तु में यह धन के बहाव को रोकने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। हमेशा पर्स में कम से कम एक नोट और एक सिक्का रखें। तिजोरी में भी कुछ ना कुछ धन रखें। ऐसा करने से धन का प्रवाह बना रहता है और घर में आर्थिक संकट नहीं आता है। रात को सोते समय भी पर्स खाली ना हो।

पूजा घर में जल पात्र

पूजा घर में जल पात्र (कलश) कभी खाली ना रखें। खाली कलश घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। हमेशा उसमें ताजा पानी, फूल और आम का पत्ता रखें। इससे घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं की कृपा बनी रहती है। जल पात्र खाली होने से पूजा का फल कम हो जाता है।

बाथरूम की बाल्टी भी खाली ना छोड़ें

बाथरूम में बाल्टी या लोटा खाली रखने से घर में जल तत्व असंतुलित हो जाता है। इससे स्वास्थ्य समस्या, मानसिक तनाव और धन का बहाव रुकता है। हमेशा बाल्टी में पानी भरा रखें। पानी बदलते समय 'ॐ नमः शिवाय' बोलें। यह छोटा उपाय वास्तु दोष को बहुत कम करता है।

अनाज का डिब्बा या भंडार कभी खाली ना हो

अनाज का भंडार खाली होने से मां अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर में अन्न की कमी, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य समस्या आती है। हमेशा अनाज का डिब्बा भरा रखें। थोड़ा-थोड़ा अनाज नया डालते रहें। ऐसा करने से घर में अन्न की बरकत बनी रहती है और परिवार कभी भूखा नहीं रहता है।

फूलदान में पानी या फूल कभी खाली ना रखें

घर में फूलदान खाली रखने से सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इससे रिश्तों में ठंडक और घर में उदासी आती है। हमेशा फूलदान में ताजा पानी और फूल रखें। पानी रोज बदलें। सूखे फूल हटाते रहें। फूलदान खाली होने से लक्ष्मी जी का वास कमजोर होता है।

खाली रखने से वास्तु दोष क्यों बढ़ता है?

वास्तु में खाली जगह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब कोई वस्तु खाली रहती है तो उसकी ऊर्जा शून्य हो जाती है और घर में रुकावटें आती हैं। भरा होना स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। इन 5 चीजों को खाली रखने से लक्ष्मी जी, कुबेर और मां अन्नपूर्णा रुष्ट होती हैं। इन्हें भरा रखने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

आज से शुरू करें

पर्स-तिजोरी, जल पात्र, बाल्टी, अनाज भंडार और फूलदान – इन 5 चीजों को हमेशा भरा रखें। रोज चेक करें। श्रद्धा और नियमितता से यह करें। 21 दिन में घर की ऊर्जा बदल जाएगी। वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और सुख-सौभाग्य बढ़ेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

