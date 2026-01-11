Vastu Tips: घर में गलती से भी इन चीजों को ना रखें खाली, बढ़ता है वास्तु दोष

आज से शुरू करें

पर्स-तिजोरी, जल पात्र, बाल्टी, अनाज भंडार और फूलदान – इन 5 चीजों को हमेशा भरा रखें। रोज चेक करें। श्रद्धा और नियमितता से यह करें। 21 दिन में घर की ऊर्जा बदल जाएगी। वास्तु दोष खत्म हो जाएगा और सुख-सौभाग्य बढ़ेगा। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।