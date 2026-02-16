किराए के मकान में वास्तु दोष होने पर क्या करें? जानिए बचाव के उपाय

किराए के मकान में मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ लाल या पीले रंग का स्वास्तिक और ॐ चिन्ह लगाएं या चिपकाएं। अगर पेंट नहीं कर सकते तो स्टिकर या धातु का चिन्ह लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रोज सुबह द्वार पर गंगाजल छिड़कें। यह उपाय किराए के मकान में सबसे तेज असर करता है।
किराए के मकान में उत्तर दिशा में एक कांच या तांबे का छोटा कटोरा रखें और उसमें समुद्री नमक भरें। हर हफ्ते नमक बदलें। उत्तर कुबेर की दिशा है, नमक नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है। इससे किराए के घर में भी धन टिकता है, फिजूलखर्ची कम होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। यह उपाय बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावी है।
किराए के मकान में ईशान कोण को कभी बंद या गंदा ना रखें। यहां कचरा, जूते या भारी सामान न रखें। ईशान में एक छोटा जल का पात्र या तुलसी का पौधा रखें। रोज सुबह गंगाजल छिड़कें। इससे देवताओं की कृपा बनी रहती है, संतान सुख मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
किराए के मकान में बेडरूम की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन बिस्तर का सिर दक्षिण या पश्चिम की ओर जरूर रखें। इससे नींद अच्छी आती है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। बिस्तर के सामने आईना ना रखें। बेडरूम में कपूर का टुकड़ा या नीला बल्ब रात में जलाएं। इससे मानसिक तनाव कम होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं।
किराए के मकान में काम या पढ़ाई की टेबल पर मनी प्लांट या पीस लिली जैसे हरे पौधे रखें। हरा रंग मन को शांत रखता है और एकाग्रता बढ़ाता है। टेबल पर टूटी चीजें, पुराने कागज या जूठा खाना न रखें। रोज टेबल साफ करें और पौधे को पानी दें। इससे काम में मन लगता है और सफलता मिलती है।
इन उपायों से किराए के मकान में भी वास्तु दोष कम हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है, धन टिकता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और काम में मन लगता है। घर में सकारात्मक वाइब्स बढ़ती हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। ये उपाय सरल हैं और बिना किराए के मकान बदले काम करते हैं।
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लगाएं, उत्तर में नमक रखें, ईशान साफ रखें, बेडरूम दिशा सुधारें और टेबल पर हरा पौधा रखें। रोज गंगाजल छिड़कें और साफ-सफाई रखें। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।