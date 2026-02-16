किराए के मकान में वास्तु दोष होने पर क्या करें? जानिए बचाव के उपाय

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और ॐ

किराए के मकान में मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ लाल या पीले रंग का स्वास्तिक और ॐ चिन्ह लगाएं या चिपकाएं। अगर पेंट नहीं कर सकते तो स्टिकर या धातु का चिन्ह लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। रोज सुबह द्वार पर गंगाजल छिड़कें। यह उपाय किराए के मकान में सबसे तेज असर करता है।