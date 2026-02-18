पिंपल्स से झुर्रियों तक: हेल्दी स्किन के लिए 5 असरदार ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए

स्किन हेल्थ की असली शुरुआत अंदर से होती है

खूबसूरत और हेल्दी स्किन केवल महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि सही पोषण से मिलती है। जो हम खाते-पीते हैं, वही हमारी स्किन पर नजर आता है। मुंहासे, पिग्मेंटेशन, फाइन लाइन्स और डलनेस जैसी समस्याएं अक्सर शरीर के अंदर पोषण की कमी का संकेत होती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट Shalini Sudhakar के अनुसार, सही ड्रिंक्स को रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके स्किन को अंदर से रिपेयर और ग्लोइंग बनाया जा सकता है।