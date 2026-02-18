पिंपल्स से झुर्रियों तक: हेल्दी स्किन के लिए 5 असरदार ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए

खूबसूरत और हेल्दी स्किन केवल महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से नहीं, बल्कि सही पोषण से मिलती है। जो हम खाते-पीते हैं, वही हमारी स्किन पर नजर आता है। मुंहासे, पिग्मेंटेशन, फाइन लाइन्स और डलनेस जैसी समस्याएं अक्सर शरीर के अंदर पोषण की कमी का संकेत होती हैं। न्यूट्रिशनिस्ट Shalini Sudhakar के अनुसार, सही ड्रिंक्स को रोजमर्रा की डाइट में शामिल करके स्किन को अंदर से रिपेयर और ग्लोइंग बनाया जा सकता है।
अगर आपको बार-बार पिंपल्स होते हैं, तो कद्दू के बीज बेहद फायदेमंद हैं। कद्दू के बीजों को ड्राई रोस्ट कर पाउडर बना लें। रोज 2 चम्मच पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। इसमें मौजूद जिंक सूजन कम करता है और ऑयल बैलेंस में मदद करता है।
आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। ताजा गाढ़ा आंवला जूस बनाकर आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज कर लें। रोज एक क्यूब का सेवन करें। यह डार्क स्पॉट्स, टैनिंग और अनइवन स्किन टोन को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है।
इंस्टेंट नेचुरल ग्लो के लिए एक गाजर को थोड़ा पानी डालकर पीस लें, इसे छानें नहीं। गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन स्किन को अंदर से पोषण देता है, डलनेस कम करता है और स्किन को हेल्दी व फ्रेश लुक देता है।
आधी चुकंदर को पानी के साथ पीसकर बिना छाने पिएं। चुकंदर ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, जिससे स्किन सेल्स तक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचती है। इससे फाइन लाइन्स कम होती हैं, स्किन टाइट दिखती है और यंग ग्लो बना रहता है।
अक्सर लोग जूस बनाकर उसका पल्प निकाल देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। पल्प में फाइबर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो गट हेल्थ सुधारते हैं। हेल्दी गट का सीधा असर क्लियर, ग्लोइंग और एक्ने-फ्री स्किन पर दिखता है।
अगर समय की कमी है, तो गाजर, चुकंदर, आंवला और कद्दू के बीज मिलाकर एक कॉम्बो ड्रिंक बनाएं। यह एक ही ड्रिंक मुंहासे, पिग्मेंटेशन, डलनेस और एजिंग पर काम करता है। यह न्यूट्रिशनिस्ट का खुद का फॉलो किया गया स्किन हैक है।
ये ड्रिंक्स कोई जादू नहीं, बल्कि एक हेल्दी रूटीन हैं। इन्हें रोज या नियमित रूप से पिएं, साथ में भरपूर पानी, अच्छी नींद और संतुलित आहार लें। कुछ हफ्तों में आपकी स्किन ज्यादा क्लियर, ब्राइट और नेचुरली ग्लोइंग दिखने लगेगी।