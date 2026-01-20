Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोVastu Shastra: घर से बैडलक दूर करेंगे ये 5 लकी पौधे, नियम अनुसार रखने से बढ़ेगी पॉजिटिविटी

Vastu Shastra: घर से बैडलक दूर करेंगे ये 5 लकी पौधे, नियम अनुसार रखने से बढ़ेगी पॉजिटिविटी

वास्तु शास्त्र में कुछ पौधे ऐसे हैं जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और सकारात्मक ऊर्जा, धन, स्वास्थ्य और शांति लाते हैं। अगर आपके घर में बार-बार झगड़े, धन की कमी या रुके काम हो रहे हैं तो ये 5 लकी पौधे लगाकर आप घर की ऊर्जा बदल सकते हैं। आइए जानें इन पौधों के नाम, सही दिशा और रखने के नियम।

Navaneet RathaurJan 20, 2026 01:23 pm IST
1/7

मनी प्लांट - धन आकर्षित करने वाला पौधा

वास्तु में मनी प्लांट को कुबेर का प्रतीक माना जाता है। यह घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है और बैडलक को दूर करता है। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। गमले में 5-7 पत्ते होने चाहिए। पानी में या मिट्टी में रख सकते हैं। हर हफ्ते पत्तों को साफ करें और 'ॐ कुबेराय नमः' बोलकर पानी दें। इससे घर में पैसा टिकता है और आर्थिक तंगी दूर होती है।

2/7

तुलसी - नेगेटिविटी रहेगी दूर

तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे घर में ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या पूर्व दिशा में रखें। तुलसी को रोज जल दें और शाम को दीपक जलाएं। तुलसी के पास कभी जूठा या नमकीन भोजन ना रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बुरी नजर और नेगेटिविटी दूर होती है। तुलसी की पूजा करने से घर में शांति और सुख बना रहता है।

3/7

5 तने वाला लकी बैंबू

लकी बैंबू (ड्रैकैना) वास्तु में बहुत शुभ माना जाता है। इसे उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में पानी के ग्लास में रखें। 5 तने वाला बैंबू सबसे अच्छा होता है। इस पौधे का पानी हर 7-10 दिन बदलें। इससे घर में शांति, प्रेम और सौभाग्य बढ़ता है। बैडलक और नेगेटिविटी दूर होती है। यह पौधा घर की ऊर्जा को बैलेंस करता है।

4/7

पीस लिली - शांति का फूल

पीस लिली (शांति फूल) को वास्तु में बैडलक को सोखने वाला पौधा कहा जाता है। इसे उत्तर, पूर्व या ईशान कोण में रखें। यह पौधा हवा को शुद्ध करता है और घर में शांति लाता है।इसे रोज पानी दें और पत्तों को साफ रखें। इससे मानसिक तनाव, झगड़े और नेगेटिविटी दूर होती है।

5/7

एरेंडा पौधा - बुरी नजर और नेगेटिविटी करेगा दूर

एरेंडा (कैस्टर ऑयल प्लांट) घर के बाहर मुख्य द्वार के पास या उत्तर-पूर्व में रखें। यह पौधा बुरी नजर, टोना-टोटका और नेगेटिविटी को दूर भगाता है। घर के बाहर लगाने से शत्रु भय और बुरी ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, एरेंडा के पौधे को कभी घर के अंदर ना रखें।

6/7

इन पौधों से फायदे

मनी प्लांट, तुलसी, लकी बैंबू, पीस लिली और एरेंडा - ये 5 पौधे नियम के साथ रखने से घर से बैडलक, नेगेटिविटी और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, धन की बरकत होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

7/7

इन बातों का रखें ध्यान

इन पौधों को कभी सूखने ना दें, रोज पानी दें। पौधों के पास नमक का कटोरा ना रखें। पुराने या मुरझाए पत्ते तुरंत हटाएं। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

