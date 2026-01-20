Vastu Shastra: घर से बैडलक दूर करेंगे ये 5 लकी पौधे, नियम अनुसार रखने से बढ़ेगी पॉजिटिविटी

मनी प्लांट - धन आकर्षित करने वाला पौधा

वास्तु में मनी प्लांट को कुबेर का प्रतीक माना जाता है। यह घर में धन का प्रवाह बढ़ाता है और बैडलक को दूर करता है। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। गमले में 5-7 पत्ते होने चाहिए। पानी में या मिट्टी में रख सकते हैं। हर हफ्ते पत्तों को साफ करें और 'ॐ कुबेराय नमः' बोलकर पानी दें। इससे घर में पैसा टिकता है और आर्थिक तंगी दूर होती है।