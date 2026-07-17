पूजा-पाठ के बाद भी घर में नहीं है सुख-शांति? कहीं ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे आप

स्वभाव सुधारना जरूरी

पूजा-पाठ के साथ स्वभाव सुधारना बहुत जरूरी है। विनम्रता, मधुर वाणी और संयम अपनाने से घर में सुख-शांति आती है। पूजा बाहरी कर्म है, लेकिन अच्छा स्वभाव ही असली साधना है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।