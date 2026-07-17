पूजा-पाठ के बाद भी घर में नहीं है सुख-शांति? कहीं ये 5 गलतियां तो नहीं कर रहे आप

पूजा-पाठ का उद्देश्य केवल मंदिर जाना या दीप जलाना नहीं होता है। यह हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने की प्रक्रिया है। अगर हम बाहर भक्ति दिखाते हैं और अंदर क्रोध, अहंकार और कटुता पालते हैं, तो शुभ ग्रह भी अपना पूरा फल नहीं दे पाते। शास्त्र कहते हैं कि कर्म और चरित्र के बिना पूजा अधूरी है।
क्रोध मन और घर दोनों को बर्बाद करता है। छोटी-सी बात पर गुस्सा करना, चिल्लाना या दूसरों को दुख पहुंचाना शुभ ऊर्जा को नष्ट कर देता है। क्रोध को लक्ष्मी नाराजगी का कारण बताया गया है। जो व्यक्ति क्रोध पर काबू नहीं रख पाता, उसके घर में कलह और आर्थिक परेशानी बनी रहती है।
अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। खुद को हमेशा सही मानना, दूसरों की बात नहीं सुनना और अपनी बड़ाई करना लक्ष्मी को दूर भगाता है। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितनी पूजा कर ले, उसके काम में रुकावटें बनी रहती हैं। विनम्रता और नम्र स्वभाव ही सच्ची बरकत लाता है।
कटु बोलना, तीखी बात कहना या किसी का अपमान करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। शब्दों की मार कभी-कभी तलवार से भी ज्यादा गहरी चोट पहुंचाती है। कटु वाणी से परिवार में कलह बढ़ती है और सुख-समृद्धि नष्ट हो जाती है। मधुर बोलना ही सच्ची पूजा है।
आलस्य व्यक्ति को पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। देर तक सोना, काम टालना और हठ करना जीवन की प्रगति रोक देते हैं। जो व्यक्ति आलसी और जिद्दी होता है, उसके पास अवसर आते हैं लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। अनुशासन और मेहनत ही किस्मत को चमकाती है।
पूजा-पाठ के साथ अगर हम क्रोध, अहंकार, कटु वाणी, अपमान और आलस्य जैसी आदतों को छोड़ दें, तो शुभ ग्रह अपना पूरा फल देते हैं। अच्छा चरित्र, विनम्रता और संयम ही सच्ची साधना है। जब हम अपने अंदर सुधार लाते हैं, तभी बाहरी पूजा का फल मिलता है।
अगर आपके घर में पूजा-पाठ के बावजूद सुख-शांति नहीं है, तो सबसे पहले अपने स्वभाव को जांचें। आज से क्रोध पर काबू रखें, विनम्रता अपनाएं, मधुर बोलें और मेहनत करें। छोटे-छोटे बदलाव धीरे-धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देंगे।
पूजा-पाठ के साथ स्वभाव सुधारना बहुत जरूरी है। विनम्रता, मधुर वाणी और संयम अपनाने से घर में सुख-शांति आती है। पूजा बाहरी कर्म है, लेकिन अच्छा स्वभाव ही असली साधना है। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।