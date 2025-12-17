5 अजीबोगरीब कारण जिस वजह से रद्द हुए मैच, कभी सूर्यग्रहण तो कभी PM का निधन बनी वजह

सूर्यग्रहण की वजह टेस्ट मैच में मिला था रेस्ट डे

1980 में भारत और इंग्लैंड के बीच 'बीसीसीआई' की गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए एकमात्र टेस्ट मैच खेला गया था। मुकाबले के दूसरे दिन सूर्यग्रहण था, जिस वजह से उस दिन को रेस्ट डे था। बताया जाता है कि मुंबई में सूरज लगभग 87% ढक गया था, जिससे "दिन में रात" जैसा माहौल बन गया था। हालांकि अगले दिन मैच फिर खेला गया और इंग्लैंड इसे 10 विकेट से जीता।