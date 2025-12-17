5 अजीबोगरीब कारण जिस वजह से रद्द हुए मैच, कभी सूर्यग्रहण तो कभी PM का निधन बनी वजह

IND vs SA 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में खेला जाना था, मगर धुंध और खराब AQI के कारण मैच के रद्द करना पड़ा। क्रिकेट के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब धुंध की वजह से मैच रद्द हुआ हो। आईए आपको ऐसे ही अजीबोगरीब कारणों के बारे में बताते हैं, जिनकी वजह से मैच रद्द हुआ।
भारतीय क्रिकेट टीम ने 1984-85 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैच खेलने थे; यह सीरीज 0-0 से ड्रॉ रही। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के कारण तीसरा टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया था।
1980 में भारत और इंग्लैंड के बीच 'बीसीसीआई' की गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करने के लिए एकमात्र टेस्ट मैच खेला गया था। मुकाबले के दूसरे दिन सूर्यग्रहण था, जिस वजह से उस दिन को रेस्ट डे था। बताया जाता है कि मुंबई में सूरज लगभग 87% ढक गया था, जिससे "दिन में रात" जैसा माहौल बन गया था। हालांकि अगले दिन मैच फिर खेला गया और इंग्लैंड इसे 10 विकेट से जीता।
WBBL यानी वुमेंस बिग बैश लीग में 2025 में एक मैच के इनिंग ब्रेक के दौरान जब पिच पर रोलर चलाया जा रहा था, तो गलती से गेंद पिच पर चली गई और पिच पर गड्डा हो गया था। इस वजह से एडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच मैच को रद्द करना पड़ा था।
2018-19 बिग बैश लीग के दौरान ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में बड़े पावर कट की वजह से ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच मैच रद्द हो गया था। इससे शेन वॉटसन की सेंचुरी भी फीकी पड़ गई और फैंस निराश हो गए थे। ग्रिड फेल होने की वजह से फ्लडलाइट्स बंद हो गई थीं, जिससे खिलाड़ी अंधेरे में रह गए और थंडर की संभावित जीत भी हाथ से निकल गई।