2006 में ये फिल्म शाहरुख खान की डॉन पर पड़ी थी भारी, आमिर, शाहिद भी रह गए पीछे, कमाए करोड़ों

धूम 2

साल 2006 में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन की फिल्म धूम 2 ने अपनी छाप छोड़ दी। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई कर शाहरुख खान की दोंस समेत कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। धूम 2 को 35 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 151 करोड़ की कमाई की।