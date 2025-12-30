वृंदावन के 12 वन कौन-कौन से हैं? जानिए इनके दर्शन के लाभ

महावन

महावन में नंदबाबा का घर था। यहां कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया। इस वन के दर्शन करने से संतान सुख, परिवार में खुशी और कृष्ण कृपा मिलती है। महावन का परिक्रमा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।