बजरंगबली के 10 आसान उपाय, नौकरी, धन और शादी की रुकावट हो सकती है दूर

मंगलवार को किए गए हनुमान जी के ये आसान उपाय शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करने और कुछ आसान उपाय अपनाने से जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 उपाय।
मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का श्रद्धा से पाठ करें। मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी शुभ माना जाता है।
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे बजरंगबली की कृपा मिलती है।
हनुमान जी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद लोगों में बांट दें। यह उपाय मंगलकारी माना जाता है।
हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। इसलिए “श्रीराम जय राम जय जय राम” मंत्र का जाप करना भी शुभ माना जाता है।
अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन बंदरों को केला, गुड़ या चना खिलाएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे शुभ फल मिल सकते हैं।
घर में समय-समय पर सुंदरकांड का पाठ करें। कहा जाता है कि इससे घर का माहौल सकारात्मक बना रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
मंगलवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यह उपाय श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
हनुमान जी सेवा और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी पुण्य का काम माना गया है।
मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर श्रद्धा के साथ परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। ऐसी मान्यता है कि इससे रुके काम पूरे होने का मार्ग खुल सकता है।
हनुमान जी की पूजा के साथ सच्चाई, अनुशासन और सात्विक जीवन को भी महत्व दिया गया है। माना जाता है कि अच्छे कर्म और साफ मन से की गई प्रार्थना का शुभ फल मिलता है।