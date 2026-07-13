बजरंगबली के 10 आसान उपाय, नौकरी, धन और शादी की रुकावट हो सकती है दूर

हनुमान जी के उपाय

मंगलवार को किए गए हनुमान जी के ये आसान उपाय शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से बजरंगबली की पूजा करने और कुछ आसान उपाय अपनाने से जीवन की कई परेशानियां कम हो सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 उपाय।