मेहंदी के ये अरेबिक डिजाइन्स हाथों की बढ़ा देंगे शोभा, 10 तस्वीरों में देखें आसान पैटर्न

मेहंदी महिलाओं के सुहाग का खास हिस्सा माना जाता है। कोई भी त्योहार बिना मेहंदी के पूरा नहीं होता और अब ये बिना किसी तीज-त्योहार के भी लोग लगा लेते हैं। अगर आप भी अपने हाथों को मेहंदी के सुंदर डिजाइन्स से सजाना चाहती हैं, तो हम कुछ लेटेस्ट और आसान पैटर्न दिखाने जा रहे हैं। इन मेहंदी डिजाइन्स को आप कभी भी लगा या किसी से लगवा सकती हैं।
इंडो अरेबिक मेहंदी डिजाइन आप थोड़ी मोटी लेयर में लगा सकती हैं। इसमें कलाई से मेहंदी लगाने की शुरुआत करें और फिर हथेली पर राउंड और बेल जैसी डिजाइन बनाएं। उंगलियों तक इस डिजाइन को बनाकर फिर भरें। ये आसानी से लग जाएगी।
इस डिजाइन को भी आप आसानी से लगाकर हाथों की सुंदरता में चार चांद लगा सकती हैं। मेहंदी को लगाने के लिए पहले हथेली के किनारे फूलों वाली बेल बनाएं और फिर बीच में राउंड स्टाइल डिजाइन बनाकर फूल बना लें। फिंगर्स में लाइनिंग बनाते हुए डिजाइन क्रिएट करें।
अरेबिक स्टाइल में मेहंदी लगा रही हैं, तो बेल भी बना सकती हैं। आप स्ट्रेट स्टाइल में दो बेल एक ही हथेली पर बनाएं। इसमें उंगलियों पर भी डिजाइन ही बनेगी। अगर दो बेल न बन पाएं, तो सिर्फ 1 ही ट्राई करें।
इस मेहंदी को लगाने के लिए आपको पतली कोन वाली मेहंदी चाहिए होगी और पहले पत्तियां और गोल डिजाइन बनाएं। फिर इसमें मेहंदी भरें। इससे आपको मेहंदी का परफेक्ट लुक मिलेगा और ये सुंदर लगेगी।
अरेबिक लुक में आप स्क्वॉयर फ्लॉवर वाली डिजाइन भी लगा सकती हैं। कलाई पर लाइन बनाते हुए इस मेहंदी को लगाने की शुरुआत करें। फिर एक स्क्वॉयर बॉक्स बनाकर उसमें फूल वाली डिजाइन बनाएं और बाहर बूटी या पत्ती वाली डिजाइन बनाकर मेहंदी कंप्लीट करें।
मेहंदी अगर घनी लगाना पसंद नहीं है, तो राउंड स्टाइल में इंडो अरेबिक डिजाइन बनाएं। इसमें आपको कलाई पर गोल शेप में डिजाइन बनानी है और फिर हथेली पर हाफ सर्कल में डिजाइन बनानी है। आप उंगलियों को भर भी सकती हैं।
मोर वाली मेहंदी आप आसानी से लगा सकती हैं और ये हाथों पर सुंदर लगेगी। पहले हथेली के बीच में मोर बनाएं और फिर उसके पंख बनाने के लिए बेल बनाएं। ऊपर की ओर फूल बनाकर डिजाइन कंप्लीट करें।
फुल हैंड के लिए आपको सर्कल बनाकर उसके किनारे-किनारे डिजाइन बनानी होगी। उंगलियों पर भी छोटी गोले वाली डिजाइन बनाएं और फिर ऊपर फिल करें। ये डिजाइन आसानी से बन जाएगी।
हाथों के बीच में सीधी लाइन खींचते हुए बेल बनाएं। उसके एक किनारे राउंड डिजाइन बनाएं और दूसरी तरह फूल वाली डिजाइन बनाकर भरें। कलाई में फूल बनाकर किनारे फिल करें। ये डिजाइन भी आसानी से बन जाएगी।
अगर किसी खास फंक्शन के लिए मेहंदी लगा रही हैं, तो मोर वाली स्टाइलिश अरेबिक डिजाइन हाथों पर सजा सकती हैं। इसे आप खुद भी लगा सकती हैं या किसी से लगवा लें। इसमें कमल का फूल बनाकर उसपर मोर बनाएं और फिर किनारे महीन डिजाइन लगाकर हाथ को भर लें।