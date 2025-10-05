ओडिशा के कटक के भारी बवाल, झड़प के बाद इंटरनेट सस्पेंड, VHP ने किया बंद का ऐलान

ओडिशा के कटक शहर में रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा। दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हिंसा भड़कने के महज कुछ घंटों बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 6 अक्टूबर को शहर में 12 घंटे का बंद का ऐलान किया है।

ओडिशा के कटक शहर में रविवार को भी माहौल तनावपूर्ण बना रहा। दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच हिंसा भड़कने के महज कुछ घंटों बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 6 अक्टूबर को शहर में 12 घंटे का बंद का ऐलान किया है। इस बीच, प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार रात डेढ़ से दो बजे के बीच दरगाहबाजार क्षेत्र के हाथी पोखरी के निकट हिंसा की चिंगारी भड़की, जब कुछ ग्रामीणों ने जुलूस के दौरान तेज आवाज वाले संगीत पर ऐतराज जताया। यह बहस शीघ्र ही झड़प में तब्दील हो गई, जब भीड़ ने छतों से जुलूस पर पत्थर और शीशी की बोतलें फेंकनी शुरू कर दी।

इस घटना में कई लोग घायल हो गए। घायलों में कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव भी हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हालात काबू करने भीड़ को खदेड़ने और परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज का सहारा लिया। दुर्गा पूजा समितियों के सदस्यों द्वारा हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के चलते विसर्जन कार्य लगभग तीन घंटे तक ठप रहा। सख्त सुरक्षा घेरे में प्रक्रिया फिर शुरू हुई और रविवार सुबह 10 बजे तक बाकी सभी मूर्तियों का विसर्जन पूरा कर लिया गया।

पूरा मामला क्या है? पुलिस के अनुसार, यह घटना दरगाहबाजार के हाटीपोखरी के आसपास शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि करीब दो बजे घटी, जब एक शोभायात्रा काथाजोड़ी नदी के किनारे देवीगड़ा की ओर प्रस्थान कर रही थी और तेज आवाज में संगीत बजा रही थी, जिससे स्थानीय निवासियों ने असंतोष व्यक्त किया। पुलिस आयुक्त एसदेव दत्त सिंह ने बताया कि इस हिंसा से जुड़े छह व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये गिरफ्तारियां पथराव में संलिप्तता के आधार पर की गईं और उनकी शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज से हुई।