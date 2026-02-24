कैदी की नाबालिग बेटी पर पिघला हाई कोर्ट का दिल, परीक्षा दिलवाने के लिए दे दी जमानत
ओडिशा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उम्रकैद के सजायाफ्ता कैदी को बेटी की परीक्षा दिलवाने के लिए जमानत दे दी है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ बूढ़े दादा-दादी के अलावा कोई और नहीं रहता है।
ओडिशा हाई कोर्ट ने बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए एक उम्रकैद के सजायाफ्ता कैदी को जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक कैदी की बेटी अभी नाबालिग है और वह इस बार हाईस्कूल की परीक्षा दे रही है। जस्टिस मानस रंजन पाठक और सिव शंकर मिश्रा की बेंच ने कैदी की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इस कार्य को किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता है। बता दें कि कैदी हत्या का दोषी है और 2021 में उसे सजा सुनाई गई थी।
जगतसिंहपुर पुलिस थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उन्होंने सजा के फैसले के खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की है।हाई कोर्ट में उनकी याचिका फिलहाल लंबित है। फिलहाल उन्होंने 16 साल की बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए जमानत की मांग की थी। ओडिशा में 19 फरवरी से 2 मार्च तक हाईस्कूल की परीक्षा हो रही है। याचिका में कैदी ने कहा कि उनकी बेटी अपने बूढ़े दादा-दादी के साथ गांव में रहती है और सेंटर तक जाने में उसे काफी परेशानी होती है। ऐसे में परीक्षा के दौरान उसे जमानत दी जाए।
अदालत ने 18 फरवरी को जगतसिंह पुलिस स्टेशन को जांच करने का आदेश दिया था। इसके बाद 20 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट जमा की। रिपोर्ट में बताया गया कि सच में याचिकाकर्ता की बेटी नाबालिग है और उसे 5 किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा देना है। पुलिस ने ऐडमिट कार्ट भी चेक किया और कोर्ट में पेश किया। कैदी के खिलाफ कोई और मामला भी नहीं पाया गया है।
पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता की उम्र भी 70 और 76 साल है। ऐसे में उसे आंतरिम राहत की जरूरत है। हाई कोर्ट ने सेशन जज को निर्देश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को 10 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। इसके बाद वह तत्काल सरेंडर कर दे। कोर्ट ने सजा के खिलाफ भी सुनवाई की तारीख 10 मार्च निश्चित कर दी है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।