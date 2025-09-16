दोस्त के हाथ बांधे, फिर बीच के पास 19 साल की छात्रा के साथ किया गैंगरेप; 3 गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। यह घटना 15 जून को गंजाम जिले के गोपालपुर समुद्र तट पर हुए एक अन्य बलात्कार की घटना से मिलती-जुलती है। जानिए क्या है ताजा मामला?

ओडिशा के पुरी जिले में एक समुद्र तट के पास 19 वर्षीय एक कॉलेज छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। गैंगरेप के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।

यह घटना ब्रह्मगिरि थाना क्षेत्र में बलिहारचंडी मंदिर के पास दोपहर के समय हुई, जब युवती और उसका पुरुष साथी कुछ समय बिताने के लिए मंदिर के पास एक जगह गए थे। हालांकि, स्थानीय युवकों के एक समूह ने उन दोनों की तस्वीरें खींच लीं और उनके वीडियो बना लिए तथा उनसे पैसे मांगे।

पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह ने ब्रह्मगिरि पुलिस थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया, ‘‘जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो समूह के दो लोगों ने छात्रा के साथ रेप किया।’’

पुलिस ने बताया कि समूह के अन्य सदस्यों ने सामूहिक बलात्कार से पहले पीड़िता के पुरुष साथी के हाथ बांध दिए थे। उन्होंने बताया कि हालांकि यह घटना शनिवार को हुई थी, लेकिन पीड़िता ने कथित यौन उत्पीड़न के सदमे से उबरने के बाद सोमवार शाम को प्राथमिकी दर्ज कराई।