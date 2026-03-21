रोजा नहीं रखने दिया, मांगते हैं पैसे; हाशिम बाबा की पत्नी ने तिहाड़ प्रशासन के खिलाफ HC में लगाई याचिका
जोया का कहना है कि उन्होंने अपनी वकील को सारी बात बताई। तब जाकर यह याचिका दायर की गई है। जोया का आरोप है कि जेल अधिकारियों ने उनसे सोने के जेवरात मांगे। जब उसका परिवार मिलने आता है तो मुलाकात के लिए पैसे व जेवरात मांगे जाते हैं।
राजधानी दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी जोया ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इस याचिका में उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर प्रताड़ना देने का आरोप लगाया गया। जोया के आरोपों के अनुसार जेल अधिकारियों ने उसे रमजान के महीने में परेशान करते हुए ना केवल उससे पैसे मांगे, बल्कि बीती दो मार्च को सोमवार के दिन उसे रोजा भी नहीं रखने दिया गया।
उच्च न्यायालय में लगाई अपनी याचिका में जोया ने तिहाड़ जेल के चार अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इन अधिकारियों में दो सहायक अधीक्षक और दो मैट्रन शामिल हैं। जोया की तरफ से इस याचिका के जरिए इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जोया की याचिका पर 23 मार्च(सोमवार) को उच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है।
'मुलाकात कराने के बदले मांगते हैं पैसे-जेवर'
याचिका में कहा गया है कि 13 फरवरी को सुबह करीब 9 बजे से 10 बजे के बीच वार्ड नंबर 9 इलाके में जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को परेशान किया। जोया की वकील आनंद देवी 9 मार्च को जब जेल गई थीं, तो वहां उन्होंने अपनी मुवक्किल से मुलाकात की। जोया का कहना है कि उन्होंने अपनी वकील को सारी बात बताई। तब जाकर यह याचिका दायर की गई है। जोया का आरोप है कि जेल अधिकारियों ने उनसे सोने के जेवरात मांगे। जब उसका परिवार मिलने आता है तो मुलाकात के लिए पैसे व जेवरात मांगे जाते हैं।
न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है जोया खान
जोया को नादिर शाह हत्याकांड व दो अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत दर्ज मामला भी शामिल है। वह अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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