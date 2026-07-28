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‘देश में कंगना रनौत से ज्यादा जेन-Z…’, गटर जनरेशन बोलने पर BJP सांसद पर भड़की CJP; क्या कहा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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जेन-जी के लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया था। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को उन्होंने गटर जनरेशन बताया दिया था। इस मामले पर सीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधान के इस्तीफे के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेन-जी की जगह 'जनरेशन गटर' कर दिया। उनके इस बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी का बयान सामने आया है। प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि जेन-जी का योगदान इस देश के लिए आपसे कहीं ज्यादा है।

देश के लिए कंगना से ज्यादा है जेन-जी का योगदान

कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि जेन-जी ने इस देश के लिए आपसे ज्यादा काम किया है और ऐसा करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेन-जी ने इस देश की जनता का लोकतंत्र में भरोसा बहाल किया है। और कंगना रनौत ऐसा नहीं कर पाई हैं, इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस जनरेशन को क्या बोल रही हैं।

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कंगना रनौत ने जेन-जी को बताया था जनरेशन गटर

कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सौरव दास ने कहा कि कंगना रनौत में गंभीरता की कमी है, और उनकी पार्टी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। दरअसल कंगना ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को जेन-जी के बजाय जनरेशन गटर बताया था। प्रदर्शन के दौरान युवाओं द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर कंगना ने नाराजगी जाहिर करते हुए उल्टी लाने वाली और भद्दी भाषा बताया था। इस दौरान कंगना ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर भी सवाल उठाए थे। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा था," छी, इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल-पोस रहा है। भारत अलग-अलग तरह के खूबरसूरत लोगों की जगह है, जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हुए हैं। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं।" कंगना ने कहा था कि इन रील्स को देखकर वो परेशान हो गई हैं और उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।

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महिलाओं पर भी दिया था विवादित बयान

जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वो सभी ड्रग्स लेने, शराब पीने और बिना किसी शर्म के अपने माता-पिता की कमाई पर जीने को अपनी आजादी बताती हैं और उसका दिखावा करती हैं। कंगना ने कहा कि इनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। कंगना ने कहा था कि वो इतनी भ्रष्ट हैं कि अच्छी हाउस वाइफ भी नहीं बन सकती हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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