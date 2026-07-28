‘देश में कंगना रनौत से ज्यादा जेन-Z…’, गटर जनरेशन बोलने पर BJP सांसद पर भड़की CJP; क्या कहा
जेन-जी के लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया था। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को उन्होंने गटर जनरेशन बताया दिया था। इस मामले पर सीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधान के इस्तीफे के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा सांसद कंगना रनौत का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जेन-जी की जगह 'जनरेशन गटर' कर दिया। उनके इस बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी का बयान सामने आया है। प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि जेन-जी का योगदान इस देश के लिए आपसे कहीं ज्यादा है।
देश के लिए कंगना से ज्यादा है जेन-जी का योगदान
कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि जेन-जी ने इस देश के लिए आपसे ज्यादा काम किया है और ऐसा करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेन-जी ने इस देश की जनता का लोकतंत्र में भरोसा बहाल किया है। और कंगना रनौत ऐसा नहीं कर पाई हैं, इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस जनरेशन को क्या बोल रही हैं।
कंगना रनौत ने जेन-जी को बताया था जनरेशन गटर
कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सौरव दास ने कहा कि कंगना रनौत में गंभीरता की कमी है, और उनकी पार्टी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। दरअसल कंगना ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को जेन-जी के बजाय जनरेशन गटर बताया था। प्रदर्शन के दौरान युवाओं द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर कंगना ने नाराजगी जाहिर करते हुए उल्टी लाने वाली और भद्दी भाषा बताया था। इस दौरान कंगना ने प्रदर्शनकारियों की परवरिश पर भी सवाल उठाए थे। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा था," छी, इन्हें कौन पैदा कर रहा है और पाल-पोस रहा है। भारत अलग-अलग तरह के खूबरसूरत लोगों की जगह है, जो शालीनता और सांस्कृतिक समझ से जुड़े हुए हैं। आप खुद को कॉकरोच कहते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं।" कंगना ने कहा था कि इन रील्स को देखकर वो परेशान हो गई हैं और उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है।
महिलाओं पर भी दिया था विवादित बयान
जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं पर निशाना साधते हुए कंगना रनौत ने कहा कि वो सभी ड्रग्स लेने, शराब पीने और बिना किसी शर्म के अपने माता-पिता की कमाई पर जीने को अपनी आजादी बताती हैं और उसका दिखावा करती हैं। कंगना ने कहा कि इनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ नहीं है। कंगना ने कहा था कि वो इतनी भ्रष्ट हैं कि अच्छी हाउस वाइफ भी नहीं बन सकती हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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