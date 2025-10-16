एल्विश यादव और राहुल फाजिलपुरिया की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
संक्षेप: ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिन्होंने गाने में सांपों का इस्तेमाल किया था और उनकी लगभग 55 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत द्वारा इसका संज्ञान लेने के बाद दोनों को जल्द तलब किया जाएगा।
आरोप पत्र में चंडीगढ़ की कंपनी स्काई डिजिटल को भी दोषी ठहराया गया है। दोनों ने सांपों के साथ गाना शूट किया था। ईडी एल्विश व फाजिलपुरिया की करीब 55 लाख रुपये कीमत की संपत्तियों को जब्त कर चुका है। यूट्यूबर एल्विश यादव और गायक फाजिलपुरिया ने अपने गाने 32 बोर में सांपों का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद लखनऊ स्थित ईडी के जोनल मुख्यालय ने गुरुग्राम में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। दोनों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में यह सामने आया है कि फाजिलपुरिया के गाने से यूट्यूब से 52 लाख रुपये की कमाई हुई थी। जिससे राहुल फाजिलपुरिया ने बिजनौर में कृषि के लिए तीन एकड़ जमीन 50 लाख रुपये में खरीदी थी। यही नहीं एल्विश व फाजिलपुरिया के बैंक खातों में जमा करीब तीन लाख रुपये और चंडीगढ़ की स्काई डिजिटल कंपनी के बैंक खाते में जमा करीब दो लाख रुपये भी जब्त किए गए थे। पिछले वर्ष सितंबर महीने में एल्विश व फाजिलपुरिया को राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में तलब कर पूछताछ की गई थी।
कोबरा कांड का भी आरोपी
यूट्यूबर एल्विश यादव कोबरा कांड का भी आरोपी है। पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपुल्स फॉर एनिमल की ओर से एल्विश यादव सहित छह लोगों के खिलाफ नोएडा में दो नवंबर 2023 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। एल्विश पर गिरोह बनाकर सांप का जहर, जिंदा सांप नोएडा व एनसीआर के फॉर्म हाउस, नामचीन होटलों, क्लब की पार्टियों में उपलब्ध कराने का आरोप था।