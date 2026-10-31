ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ीं! 2018 के मानहानि केस में दिल्ली की कोर्ट ने 15 दिन में निकाला दूसरा वारंट

दिल्ली के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 2018 के कथित मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला शिकायकर्ता विकास संस्कृत्यायन उर्फ ​​विकास पांडे द्वारा दायर किया गया है। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भी एक वारंट जारी किया था।

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को 2018 के मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नया जमानती वारंट जारी किया है। 15 दिन में यह दूसरा वारंट है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास संस्कृत्यायन उर्फ ​​विकास पांडे द्वारा दायर एक मामले में राठी के खिलाफ यह नया वारंट जारी किया है। शिकायतकर्ता पांडे ने आरोप लगाया है कि यूट्यूबर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके उनकी मानहानि की है। इस मामले में अभी कोर्ट के डिटेल ऑर्डर आने का इंतजार है।

इससे पहले अदालत ने 17 अक्टूबर को भी राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, क्योंकि नोटिस तामील कराने गए अधिकारी ने बताया था कि उनका घर बंद था। अदालत ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित राठी के पते पर नए समन भी भेजे थे।

पहली बार जुलाई 2019 में भेजा गया था समन विकास पांडे की ओर से पेश वकील समक्ष शर्मा ने बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं और दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के लिए भारत आए थे। अदालत ने गौर किया कि राठी को पहली बार जुलाई 2019 में समन भेजा गया था। यह मामला 2018 में पांडे द्वारा दायर की गई मानहानि की शिकायत से जुड़ा है, जो तब दर्ज की गई थी जब राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर उनके खिलाफ एक वीडियो अपलोड किया था।

मुझे हिरासत में नहीं लिया, मेरा अपहरण किया गया: ध्रुव राठी गौरतलब है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 11 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया था कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले, सादे कपड़ों में आए लोगों ने उन्हें उनके घर से ‘अगवा’ कर लिया और उन्हें अलग-अलग थानों में ले जाया गया। इसके साथ ही राठी ने अपनी नागरिकता की स्थिति को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही बातों पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा, ''मैं एक भारतीय नागरिक हूं। मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है और मैं यहां विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आया हूं क्योंकि मेरा मानना ​​है कि वोट की चोरी और निर्वाचन आयोग में गड़बड़ी एक बड़ा मुद्दा है।''

राठी ने आरोप लगाया कि वह 10 अक्टूबर को प्रदर्शन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। इससे पहले राठी ने 'एक्स' पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा था कि शनिवार सुबह करीब सात बजे जब वह सो रहे थे, तब सादे कपड़ों में लगभग 20 लोग उनके घर में दाखिल हुए। उन लोगों ने उन्हें यह पूछने का मौका भी नहीं दिया कि वे कौन हैं और वे लोग उन्हें अपने साथ ले गए। राठी ने कहा कि उन्हें अलग-अलग थानों में ले जाया गया और करीब 22-23 घंटे तक उन्हें न तो अपने वकील से संपर्क करने दिया और ना ही फोन का इस्तेमाल करने दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें उनके बेडरूम से बाहर ले जाते समय चोटें आईं।

राठी ने आपबीती बताते हुए और घर से ले जाने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा, ''मुझे हिरासत में नहीं लिया गया था, मेरा अपहरण किया गया था।''