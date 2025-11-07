Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsYouths in a car create ruckus in the middle of the road in Delhi attack another car
दिल्ली में कार सवार युवकों का बीच सड़क हंगामा, दूसरी कार पर किया हमला; क्या है मामला

दिल्ली में कार सवार युवकों का बीच सड़क हंगामा, दूसरी कार पर किया हमला; क्या है मामला

संक्षेप: नई दिल्ली के द्वारका इलाके में एक संगीत कार्यक्रम देखकर लौट रहे एक शख्स और महिलाओ की कार एक अन्य कार से छू गई। इस पर कार सवार युवकों ने शख्स और महिलाओ की कार पर हमला कर दिया और सड़क पर जमकर हंगामा किया।

Fri, 7 Nov 2025 06:59 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
नई दिल्ली के द्वारका इलाके में एक संगीत कार्यक्रम देखकर लौट रहे एक शख्स और महिलाओ की कार एक अन्य कार से छू गई। इस पर कार सवार युवकों ने शख्स और महिलाओ की कार पर हमला कर दिया और सड़क पर जमकर हंगामा किया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। द्वारका साउथ पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत कार में सवार उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि ग्रेटर कैलाश निवासी अधिवक्ता रोहित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दो नवम्बर को वह अपने दोस्त और दो महिला मित्रों के साथ द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित तलविंदर का लाइव संगीत प्रोग्राम देखने गए थे। वापसी में सभी लोग कार में थे। प्रोग्राम स्थल के पीछे की तरफ इस दौरान भारी भीड़ थी और जाम की स्थिति बनी हुई थी।

इस दौरान उनकी कार एक अन्य कार से टच हो गई। इसके बाद कार से उतरे युवकों से हंगामा शुरू कर दिया। उनकी कार पर हमला किया। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जिसमें एक युवक कार पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहा है। तीन नवम्बर को पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मामला दर्ज कर हरियाणा नंबर की कार के बारे में छानबीन की। गुरुग्राम स्थित पते पर संपर्क करने पर सामने आया कि वहां आरोपी नहीं रहता। इसके बाद पुलिस टीम ने गोयला गांव निवासी पुनीत और उसके दो अन्य साथियों को रोडरेज के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। घटना में किसी को शारीरिक चोट नहीं आई।

Delhi Police Delhi Police News
