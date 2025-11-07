दिल्ली में कार सवार युवकों का बीच सड़क हंगामा, दूसरी कार पर किया हमला; क्या है मामला
संक्षेप: नई दिल्ली के द्वारका इलाके में एक संगीत कार्यक्रम देखकर लौट रहे एक शख्स और महिलाओ की कार एक अन्य कार से छू गई। इस पर कार सवार युवकों ने शख्स और महिलाओ की कार पर हमला कर दिया और सड़क पर जमकर हंगामा किया।
नई दिल्ली के द्वारका इलाके में एक संगीत कार्यक्रम देखकर लौट रहे एक शख्स और महिलाओ की कार एक अन्य कार से छू गई। इस पर कार सवार युवकों ने शख्स और महिलाओ की कार पर हमला कर दिया और सड़क पर जमकर हंगामा किया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। द्वारका साउथ पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत कार में सवार उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि ग्रेटर कैलाश निवासी अधिवक्ता रोहित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दो नवम्बर को वह अपने दोस्त और दो महिला मित्रों के साथ द्वारका सेक्टर 10 में आयोजित तलविंदर का लाइव संगीत प्रोग्राम देखने गए थे। वापसी में सभी लोग कार में थे। प्रोग्राम स्थल के पीछे की तरफ इस दौरान भारी भीड़ थी और जाम की स्थिति बनी हुई थी।
इस दौरान उनकी कार एक अन्य कार से टच हो गई। इसके बाद कार से उतरे युवकों से हंगामा शुरू कर दिया। उनकी कार पर हमला किया। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जिसमें एक युवक कार पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहा है। तीन नवम्बर को पुलिस ने रोहित की शिकायत पर मामला दर्ज कर हरियाणा नंबर की कार के बारे में छानबीन की। गुरुग्राम स्थित पते पर संपर्क करने पर सामने आया कि वहां आरोपी नहीं रहता। इसके बाद पुलिस टीम ने गोयला गांव निवासी पुनीत और उसके दो अन्य साथियों को रोडरेज के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। घटना में किसी को शारीरिक चोट नहीं आई।