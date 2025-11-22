लोनी में घर के बाहर खड़े युवक से मारपीट कर गोली मारी, बाइक पर आए तीन युवकों ने की वारदात

संक्षेप: वारदात के वक्त सुनील परिवार के साथ शादी समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उनका 21 वर्षीय बेटा कुणाल करीब साढे छह बजे घर के बाहर गली में खड़ा था। तभी बाइक पर तीन युवक वहां पहुंचे।

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की विकास कुंज कॉलोनी में शुक्रवार शाम बाइक सवार तीन युवकों ने अपने घर के सामने खड़े एक युवक के साथ मारपीट कर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली युवक के पेट में जाकर लगी। वारदात को अंजाम देने के लिए एक युवक बाइक स्टार्ट कर गली में खड़ा रहा, जबकि दो अन्य युवक घटना को अंजाम देने के बाद उसके पास पहुंचे और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। परिजनों ने घायल बेटे को उपचार के लिए फिलहाल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पीड़ित युवक की पहचान विकास कुंज कॉलोनी निवासी कुणाल पिता सुनील के रूप में हुई है, जो कि परचून की दुकान चलाते हैं। वारदात के वक्त सुनील परिवार के साथ शादी समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उनका 21 वर्षीय बेटा कुणाल करीब साढे छह बजे घर के बाहर गली में खड़ा था। तभी बाइक पर तीन युवक वहां पहुंचे। इनमें से दो युवक बाइक से उतर कुणाल के पास आए और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। जबकि एक युवक बाइक स्टार्ट कर कुछ दूरी पर खड़ा रहा।

आरोप है कि मारपीट के बाद युवकों ने कुणाल पर फायरिंग कर दी, इस दौरान गोली उसके पेट में जाकर लगी। जिससे कुणाल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक बाइक पर खड़े साथी के साथ फरार हो गए। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बेटे को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। यह पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची ने मौके का मुआयना किया।