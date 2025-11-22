Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsyouth standing outside his house was assaulted and shot by three youths in Loni Ghaziabad
लोनी में घर के बाहर खड़े युवक से मारपीट कर गोली मारी, बाइक पर आए तीन युवकों ने की वारदात

वारदात के वक्त सुनील परिवार के साथ शादी समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उनका 21 वर्षीय बेटा कुणाल करीब साढे छह बजे घर के बाहर गली में खड़ा था। तभी बाइक पर तीन युवक वहां पहुंचे।

Sat, 22 Nov 2025 12:01 AMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, गाजियाबाद
गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की विकास कुंज कॉलोनी में शुक्रवार शाम बाइक सवार तीन युवकों ने अपने घर के सामने खड़े एक युवक के साथ मारपीट कर फायरिंग कर दी। इस दौरान गोली युवक के पेट में जाकर लगी। वारदात को अंजाम देने के लिए एक युवक बाइक स्टार्ट कर गली में खड़ा रहा, जबकि दो अन्य युवक घटना को अंजाम देने के बाद उसके पास पहुंचे और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। परिजनों ने घायल बेटे को उपचार के लिए फिलहाल दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पीड़ित युवक की पहचान विकास कुंज कॉलोनी निवासी कुणाल पिता सुनील के रूप में हुई है, जो कि परचून की दुकान चलाते हैं। वारदात के वक्त सुनील परिवार के साथ शादी समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान उनका 21 वर्षीय बेटा कुणाल करीब साढे छह बजे घर के बाहर गली में खड़ा था। तभी बाइक पर तीन युवक वहां पहुंचे। इनमें से दो युवक बाइक से उतर कुणाल के पास आए और गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। जबकि एक युवक बाइक स्टार्ट कर कुछ दूरी पर खड़ा रहा।

आरोप है कि मारपीट के बाद युवकों ने कुणाल पर फायरिंग कर दी, इस दौरान गोली उसके पेट में जाकर लगी। जिससे कुणाल घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक बाइक पर खड़े साथी के साथ फरार हो गए। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल बेटे को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। यह पूरी घटना घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची ने मौके का मुआयना किया।

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने कहा,'गोली युवक की रीड की हड्डी में फंसी हुई है। युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को मौके से दो खोखे मिले हैं। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी बाइक पर आते हुए और घटना को अंजाम देने के बाद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के मुताबिक हमलावरों की कुणाल से जान पहचान है। गोली मारने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।'

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
