ताजिया बनाने गए युवक की चाकू गोदकर हत्या, 3 महीने पहले ही हुआ था निकाह
गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। वह ताजिया बनाने गया था। पेशे से ऑटो ड्राइवर उस युवक को दो सगे भाइयों ने मिलकर चाकू गोदकर मार डाला। मरने वाले युवक का तीन महीने पहले ही निकाह हुआ था।
लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दो सगे भाइयों ने ऑटो चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। छह माह पूर्व गिल्ली-डंडा खेलते समय विवाद हुआ था। युवक आरोपियों की कॉलोनी में मंगलवार देर रात ताजिया बनाने के लिए गया था। यहीं पर आरोपियों ने हत्या कर दी।
मुख्य आरोपी व उसके नाबालिग भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आजाद एंक्लेव कॉलोनी में रहने वाला 20 वर्षीय आफताब लोनी से खजूरी तक ऑटो चलाता था। वह कॉलोनी में किराए के मकान में मां जरीना, पत्नी सान्या के साथ रहता था। आफताब मंगलवार रात विजय विहार कॉलोनी में ताजिया बनाने गया था। उसके साथ साहिल और पप्पी उर्फ महराज भी थे। इसी दौरान कॉलोनी में रहने वाला नदीम व उसका भाई साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। यहां मोहर्रम को लेकर ढोल बजाए जा रहे थे।
दो भाइयों ने किया हमला
आफताब ने साथी को ढोल बंद कराने के लिए भेजा। उनके जाते ही नदीम और उसके भाई ने चाकू से आफताब पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। साथी घायल को बाइक पर बैठाकर पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक ने घायल को हायर सेंटर ले जाने के लिए बोल कहा। इसके बाद दिल्ली के जग प्रवेश अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने आफताब को मृत घोषित कर दिया।
मृतक युवक की मां जरीना ने पुलिस को दी शिकायत में साहिल और पप्पी पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने बुधवार को नदीम व उसके नाबालिग भाई को पकड़ा है। साहिल और पप्पी को पुलिस तलाश रही है।
तीन माह पहले निकाह
आफताब का अंसार विहार कॉलोनी में रहने वाली सान्या से तीन माह पूर्व विवाह हुआ था। पत्नी ने बताया कि पति को उसके साथी मोहर्रम के जुलूस में ताजिया बनाने के लिए मंगलवार छह बजे घर से लेकर गए थे। दोस्त पति को एक दिन से साथ चलने को कह रहा था। सान्या गर्भवती है।
परिजनों ने प्रदर्शन कर जाम लगाया
आफताब के शव को सुपुर्दे-ए-खाक करने के बाद परिजन व आसपास के लोग दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के विजय विहार अंडरपास पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। जाम लगाते हुए उन्होंने फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कुछ लोग सड़क पर बैठ गए। थाना प्रभारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी भी पकड़े जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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