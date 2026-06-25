दिल्ली के तिमारपुर में सरेराह युवक की चाकू गोदकर हत्या, तिलक नगर में 150 रुपए के लिए मार डाला
दिल्ली में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस स्टैंड के पास खड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश में घटना में अंजाम दिया गया है। उधर, तिलक नगर में मात्र 150 रुपए के लिए एक युवक को मार डाला गया।
दिल्ली के तिमारपुर इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार रात बदमाशों ने बस स्टैंड के पास खड़े एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 25 साल के दिलावर के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के चलते प्रतिद्वंद्वी गुट के युवकों द्वारा वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, दिलावर अपनी पत्नी अनिता के साथ संजय बस्ती की झुग्गी में रहता था और पेशे से ड्राइवर था। उसका इलाके के एक अन्य गुट से लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार झगड़े और मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं।
मंगलवार रात दिलावर बालकराम अस्पताल के बस स्टैंड के पास खड़ा था। इसी दौरान दो-तीन युवक वहां पहुंचे। कुछ देर बातचीत के बाद उन्होंने अचानक चाकू से हमला कर दिया। दिलावर ने बचने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उसे पकड़ लिया। घायल दिलावर सड़क पर गिर पड़ा और आरोपी फरार हो गए।
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
घटना की सूचना मिलने पर पड़ोसी संजय मौके पर पहुंचा और घायल को ई-रिक्शा से सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर ले गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।
सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घटनास्थल से करीब 100 मीटर तक खून के निशान मिले। परिजनों शव राजस्थान के राजसमंद स्थित पैतृक गांव ले गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
150 रुपए के लिए मार डाला
उधर, पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 150 रुपए के विवाद में तीन नाबालिगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों के भीतर ही तीनों नाबालिगों को पकड़ लिया। डीसीपी हरेश्वर बी. स्वामी के अनुसार, 22 जून को घायल पारस को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने चौखंडी के एक पार्क से तीनों नाबालिगों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने बताया कि करीब डेढ़ महीने पहले पारस ने उनमें से एक से 150 रुपए छीन लिए थे। इसी रंजिश में उन्होंने चाकू से पारस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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