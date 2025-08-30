चाकुओं से लैस बदमाशों ने हमला बोला, एक लड़के की मौत और दूसरा गंभीर; दिल्ली में खौफनाक वारदात

दिल्ली में खौफनाक वारदात सामने आई है। चाकुओं से लैस चार बदमाशों ने दो लड़कों पर हमला बोल दिया। इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में हमलावरों ने उसी इलाके में डकैती भी की। पुलिस टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

दिल्ली में खौफनाक वारदात सामने आई है। चाकुओं से लैस चार बदमाशों ने दो लड़कों पर हमला बोल दिया। इस घटना में एक लड़के की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में हमलावरों ने उसी इलाके में डकैती भी की। पुलिस टीमें इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।

पुलिस ने बताया कि शनिवार तड़के दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में चार हथियारबंद हमलावरों के एक समूह ने 19 साल के एक युवक की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि हमलावरों ने उसी इलाके में कथित तौर पर एक डकैती भी की।

मृतक की पहचान खिड़की एक्सटेंशन निवासी विवेक के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला विवेक एक स्थानीय रेस्टोरेंट में काम करता था। घटना में घायल हुआ 21 साल का अमन भी खिड़की एक्सटेंशन का ही रहने वाला है। वह भी एक रेस्टोरेंट में काम करता है। उसका ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है।

दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि यह घटना शनिवार तड़के करीब 2 बजे सामने आई। एक पीसीआर कॉल आई जिसमें बताया गया कि खिड़की एक्सटेंशन के जे ब्लॉक के पास दो लोगों को चाकू मार दिया गया है और वे सड़क पर खून से लथपथ पड़े हैं। इसके तुरंत बाद मदन मोहन मालवीय अस्पताल से एक और कॉल आया। इसमें बताया गया कि एक पीड़ित को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची। मृतक की पहचान विवेक के रूप में हुई। चौहान ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

डीसीपी ने बताया कि सुबह 2:53 बजे पुलिस को एक और पीसीआर कॉल आई। इसमें बताया गया कि चार युवक कथित तौर पर चाकुओं से लैस हैं और हाथों पर खून के धब्बे लगे हैं। ये सभी उसी इलाके के जेडी ब्लॉक के पास लूटपाट करते देखे गए। डीसीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुष्टि हुई है कि चाकुओं से लैस चार हमलावरों ने दोनों पीड़ितों पर हमला किया था और वे तुरंत मौके से फरार हो गए।