दिल्ली में पुलिस के सामने मर्डर! युवक को भीड़ ने चाकुओं से गोदकर मार डाला
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक युवक को भीड़ ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। युवक को बचाने गए दो पुलिसवालों को भी गंभीर चोट आई है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक युवक को भीड़ ने चाकुओं से गोदकर मार डाला। इतना ही नहीं, युवक को बचाने गए पुलिस को दो जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं। भीड़ इतनी उग्र थी कि वो इरफान की जाने लेने के लिए पुलिसवालों पर भी हमलावर हो गई। इस घटना में पुलिसवाले घायल हुए, जबकि इरफान की जान नहीं बचाई जा सकी।
क्या था मामला
मामला शनिवार रात का है। रात करीब 8 बजे पुलिस की टीम पैट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस की टीम जब जहांगीरपुरी के बी-ब्लॉक इलाके में पहुंची तो देखा कि कुछ लोग इरफान नाम के शख्स को मार रहे हैं। इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे बचाने का प्रयास किया। पुलिसवालों ने भीड़ से युवक को बाहर खींच लिया, लेकिन भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस के कब्जे से खींचकर भीड़ ने एक बार फिर से युवक पर हमला कर दिया। इस हमले में इरफान के साथ ही पुलिसवाले भी घायल हो गए।
पुलिस के कब्जे से छीन लाई भीड़
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी के काली माता मंदिर के पास भीड़ ने इरफान को घेरा और उसपर हमला कर दिया था। जब पुलिस पहुंची तो उसे बचाने का प्रयास किया और भीड़ से बाहर भी खींच लिया, लेकिन भीड़ का गुस्सा नहीं शांत हुआ और वो पुलिस पर भी हमलावर हो गए। इस हमले में हेड कॉन्स्टेबल किशन और सोहन लाल बुरी तरह घायल हुए हैं।
दो पुलिसवाले भी घायल
पुलिस ने बताया कि दोनों जवानों ने इरफान को भीड़ से बाहर खींच लिया था, लेकिन भीड़ ने फिर से पुलिस का पीछा किया और पुलिस के जवानों से इरफान को छुड़ा लिया। इसके बाद इरफान को बुरी तरह चाकुओं से गोद डाला। इस घटना के बाद जब इरफान को अस्पताल पहुंचाया गया तो इरफान की मौत हो गई थी। घटना के बाद घायल पुलिसवालों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका इलाज किया जा रहा है।
4 आरोपी गिरफ्तार
इस मामले के बाद ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपियों की घेराबंदी की और इस मामले में तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में एक बालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है और मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर