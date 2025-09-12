दिल्ली के करावल नगर में मर्डर, बदमाशों ने यूपी के युवक पर बरसाईं गोलियां

दिल्ली के करावल नगर इलाके में नानक डेयरी के पास शुक्रवार देर शाम अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पीड़ित जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में नानक डेयरी के पास शुक्रवार देर शाम अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पीड़ित जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के भोपुरा निवासी 30 साल के रोहित यादव के रूप में हुई है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए।

शुरुआती जांच में पता चला कि दो तीन अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इत्यादि खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।