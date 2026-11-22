मोबाइल में वीडियो बनाते हुए फंदे पर झूल गया युवक, 4 महीने बाद होने वाली थी शादी
नोएडा में एक दुखद घटना सामने आई है। 23 साल के एक युवक ने सुसाइड कर लिया। चार महीने बाद उसकी शादी होनी थी। पुलिस ने बताया कि घटना से पहले युवक ने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें पंखे से चुन्नी लटकाने और उस पर लटकने की घटना रिकॉर्ड हुई है।
नोएडा के सदरपुर कॉलोनी में शुक्रवार देर रात 23 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार के सदस्य खाटू श्याम के कीर्तन में शामिल होने गए थे। कीर्तन से वापस लौटने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। उन्हें मौके से युवक का मोबाइल फोन मिला, जिससे वीडियो बनाया जा रहा था।
पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात उन्हें सूचना मिली कि सदरपुर गांव में एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से शव को नीचे उतारा और साक्ष्य एकत्र किए। मृतक की पहचान 23 साल के अजय सैनी के रूप में हुई। वह सेक्टर-105 स्थित निर्माणाधीन साइट पर हेल्पर के रूप में काम करता था। पुलिस को मौके से उसका मोबाइल फोन मिला। उसमें एक वीडियो भी मिला है, जिसमें उसके द्वारा की गई आत्महत्या का घटनाक्रम रिकॉर्ड है।
पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को कब्जे में लिया है। परिजनों ने पुलिस को आत्महत्या के कारण के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि अजय मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई। उसने आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे कोई जानकारी नहीं है। अजय द्वारा आत्महत्या किए जाने से परिजन शोक में हैं। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
मार्च में शादी होने वाली थी
परिजनों ने बताया कि वह मूलरूप से जिला बदायूं के रसौली गांव के रहने वाले हैं। अजय के परिवार में माता-पिता के अलावा एक बड़ी बहन और दो छोटे बहन-भाई हैं। पिता गांव में रहकर खेती करते हैं। कभी-कभी नोएडा आते हैं। कुछ माह पहले ही अजय की शादी तय हुई थी। मार्च 2027 में शादी होनी थी।
वीडियो की जांच शुरू
पुलिस ने बताया कि अजय ने घटना से पहले अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। दो घंटे छह मिनट के वीडियो में कुछ कहा नहीं है। वीडियो में उसके द्वारा पंखे से चुन्नी लटकाने और उस पर लटकने की घटना रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने युवक का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है ताकि कोई साक्ष्य मिल सके।
परिवार कीर्तन में गया था
अजय के भाई विजय ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10.30 बजे अजय को छोड़कर बाकी सभी सदस्य सदरपुर कॉलोनी में ही खाटू श्याम के कीर्तन में शामिल होने गए थे। करीब एक बजे जब वह लौटे थे घर का दरवाजा खटखटाने से नहीं खुला। काफी देर बाद उन्होंने धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। कमरे में पहुंचे तो अजय का शव पंखे से चुन्नी के सहारे लटका हुआ था। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में आत्महत्या किए जाने की पुष्टि हुई है।
मानसिक समस्या होने पर यहां संपर्क करें
● समाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन- 1800-599-0019 (13 भाषाओं में उपलब्ध)
● नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस-080 - 26995000
● हेल्पलाइन- 9152987821
तनाव से बचें
● परिवार के किसी सदस्य के तनाव में आने पर परिजन लगातार संवाद करें।
● किसी के गुमसुम होने पर समस्या के बारे में पूछें और समाधान का प्रयास करें।
● पीड़ित की डिजिटल गतिविधियों पर भी नजर रखें और इसकी जानकारी जुटाएं।
● दोस्तों और परिचितों के बारे में भी जानकारी रखें। घर में पारिवारिक कलह को खत्म करने का प्रयास करें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।