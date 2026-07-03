जाओ जाकर कोई नौकरी ढूंढो; बड़े भाई को अच्छी नहीं लगी छोटे भाई की यह राय, ले ली जान
पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में शुरुआत में धारा 109(1) (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन गुरुवार को इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत होने के बाद पुलिस ने हत्या की धारा भी जोड़ दी।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के राजोकरी पहाड़ी इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां घरेलू झगड़े के दौरान 21 साल के एक युवक की उसी के बड़े भाई ने चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार यह घटना उस वक्त हुई, जब छोटे भाई ने अपने बेरोजगार बड़े भाई को कोई काम करने की सलाह दी थी। बड़े भाई को ये सलाह नागवार गुजरी, जिसके बाद वह गुस्से में आ गया और छोटे भाई से झगड़ने लगा। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर उसने छोटे भाई को चाकू मार दिया। हालांकि दो दिन तक चले इलाज के बाद युवक ने दमतोड़ दिया।
मृतक की पहचान ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह (21) के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि आरोपी युवक की पहचान रूप सिंह उर्फ कालिया (25) के रूप में हुई है, जो कि बेरोजगार है और नशे का आदी है। पुलिस ने बताया कि चाकूबाजी की यह वारदात 30 जून को हुई थी, जब पुलिस को वसंत कुंज साउथ पुलिस स्टेशन इलाके की राजोकरी पहाड़ी में चाकू मारने की घटना के बारे में PCR कॉल मिली थी।
दो दिन तक चले इलाज के बाद तोड़ा दम
जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक घायल ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह को सफदरजंग अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां उसका इलाज चल रहा था। इसी दौरान पुलिस की टीम को पता चला कि ओम प्रकाश पर उसके बड़े भाई रूप सिंह उर्फ कालिया ने काम करने को लेकर घर पर हुई तीखी बहस के बाद हमला किया था।
नौकरी करने की सलाह देने पर शुरू हुआ था झगड़ा
पुलिस को पता चला कि बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसी दौरान आरोपी ने अपने छोटे भाई को चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और दो दिन तक चले इलाज के बाद गुरुवार को उसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया।
पुलिस ने बाद में जोड़ी हत्या की धारा
पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में शुरुआत में धारा 109(1) (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया था और जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर जब्त कर लिया था। वहीं गुरुवार को सफदरजंग अस्पताल में ओम प्रकाश की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की धारा जोड़ दी।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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