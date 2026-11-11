रेलिंग पकड़कर शोर मचाता रहा और फिसल गया हाथ, पत्नी पर छठी मंजिल से धक्का देने का आरोप
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में छठी मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालकनी से गिरते समय उन्होंने रेलिंग पकड़कर काफी देर तक मदद के लिए शोर मचाता रहा। लेकिन, लोगों के पहुंचने से पहले उसका हाथ फिसल गया। युवक के पिता ने उसकी पत्नी पर बालकनी से धक्का देने का आरोप लगाया है।
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की औरा कायमेरा सोसाइटी में सोमवार रात छठी मंजिल से गिरकर 32 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालकनी से गिरते समय उन्होंने रेलिंग पकड़ ली थी और काफी देर तक मदद के लिए शोर मचाते रहे। लोगों के पहुंचने से पहले उनका हाथ फिसल गया।
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान अमरोहा के गांव शाहिदपुर निवासी अंकित चौहान पुत्र जयपाल सिंह के रूप में हुई। वह नोएडा स्थित एक बैंक में फाइनेंस का काम देखते थे और पत्नी के साथ औरा कायमेरा सोसाइटी के जे-606 फ्लैट में रहते थे। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे वह फ्लैट की बालकनी में रेलिंग पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे, इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ गिरने लगे।
पुलिस के मुताबिक, नीचे गिरते समय अंकित ने बालकनी की रेलिंग पकड़ ली थी। वह काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाते रहे। उनकी आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। लोग जब तक ऊपर पहुंचे, तब तक अंकित का हाथ रेलिंग से छूट गया और वह सीधे जमीन पर जा गिरे। ऊंचाई से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
पत्नी ने तलाक की मांग की थी
अंकित की मौत के बाद उनके पिता जयपाल सिंह ने देहरादून की रहने वाली पुत्रवधू आकांक्षा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अंकित और उनकी पत्नी के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। पुत्रवधू ने उत्तराखंड में अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और तलाक की मांग की थी। मामला वहां की अदालत में विचाराधीन था। पिता के अनुसार, कोर्ट ने दोनों के बीच सुलह-समझौता कराने के उद्देश्य से दो महीने तक साथ रहने के निर्देश दिए थे।
पत्नी पर धक्का देने का आरोप
युवक के पिता जयपाल सिंह का आरोप है कि इसी विवाद के चलते उनकी पुत्रवधू ने बेटे को बालकनी से धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पिता की ओर से लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की लिखित शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नौ दिन पहले पत्नी ने दिया था बेटे को जन्म
एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक जांच में सामने आया है कि अंकित की पत्नी ने नौ दिन पहले ही बेटे को जन्म दिया था। इसके बाद दंपति के बीच चल रहा विवाद लगभग खत्म हो गया था। वहीं, कुछ दिन पहले अंकित की नौकरी भी छूट गई थी। पिता के मुताबिक, पत्नी से विवाद और नौकरी छूटने के कारण वह मानसिक तनाव में थे। एसीपी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरने या आत्महत्या का लग रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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