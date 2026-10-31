1 नवंबर की रैली को लेकर यूथ कांग्रेस का दावा, इतनी संख्या में जुटेंगे कार्यकर्ता
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली में जुटान को लेकर भारतीय यूथ कांग्रेस ने एक दावा किया है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित होने वाली रैली में देशभर से 20,000 से अधिक भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। यह रैली चुनावी प्रक्रियाओं में कथित अनियमितता और एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग करना है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने 'भारत की आत्मा पर हमला' किया है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
यूथ कांग्रेस के 20 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के आने की उम्मीद
यूथ कांग्रेस ने कहा कि उसे उम्मीद है कि देश भर से उसके 20 हजार से अधिक कार्यकर्ता रामलीला मैदान की रैली में हिस्सा लेंगे। यूथ कांग्रेस ने 'चलो दिल्ली' का आह्वान किया था। इसके तहत इंडिया गठबंधन की रविवार की रैली के लिए राज्य इकाइयों, जिला समितियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया गया है। बयान के अनुसार कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा कि रैली में 20 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।
अलग-अलग राज्यों से आ रहे कार्यकर्ता
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि रैली चुनाव आयोग से जवाबदेही मांगेगी और वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सवाल उठाएगी। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका काम जनादेश की रक्षा करना है। 1 नवंबर की रैली में हिस्सा लेने और चुनावी पारदर्शिता और मतदान अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों से कार्यकर्ता दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।
हिमाचल से आएंगे 15 हजार कार्यकर्ता
वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने शनिवार को दावा किया कि राज्य से लगभग 15 हजार पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस की 'महा-रैली' में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि सभी दल चुनावी प्रक्रियाओं और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कथित कोशिशों को लेकर अपनी चिंताएं उठाने के लिए एकजुट हुए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश से लगभग 15,000 लोगों को जुटाया है।
दिल्ली कांग्रेस ने उठाए ये कदम
वहीं कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान की रैली की तैयारियों की निगरानी के लिए 20 समितियों का गठन किया। इन समितियों को ठहरने की व्यवस्था, रैली स्थल का प्रबंधन, साफ-सफाई और सोशल मीडिया प्रबंधन समेत विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने रैली से जुड़ी अलग-अलग व्यवस्थाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए इन समितियों के गठन को मंजूरी दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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