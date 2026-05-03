घर में घुसे मानसिक रोगी को चोर समझकर बुरी तरह पीटा… अस्पताल के बाहर फेंकी लाश
आरोपी ने युवक की हालत गंभीर होने पर उसे नोएडा में चाइल्ड पीजीआई के सामने फेंक दिया था, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।घटना 27 अप्रैल की है। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करवाया, तो हत्या की पुष्टि हुई।
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक मानसिक रोगी युवक को चोर समझकर पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवक की हालत गंभीर होने पर उसे नोएडा में चाइल्ड पीजीआई के सामने फेंक दिया था, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।घटना 27 अप्रैल की है। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम करवाया, तो हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद नोएडा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरों के आधार पर हत्या की वारदात खोड़ा की पाई गई। नोएडा पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज करके मामला खोड़ा पुलिस को सौंप दिया। खोड़ा पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
अंकित ने दबोचकर बुरी तरह पीटा
सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि नोएडा सेक्टर-20 थाना पुलिस ने युवक की हत्या की जीरो एफआईआर खोड़ा थाने को स्थानांतरित की थी। मुकदमा दर्ज कर खोड़ा के सरस्वती विहार में रहने वाले अंकित यादव को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अंकित यादव ने पुलिस को बताया कि 27 अप्रैल की सुबह एक युवक उनके घर में चोरी के इरादे से घुसने का प्रयास कर रहा था। अंकित ने युवक को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।
अस्पताल के बाहर लाश फेंककर हुआ फरार
पिटाई से युवक की हालत खराब हो गई, जिससे अंकित डर गया। इसके बाद उसने युवक को अपनी कार में डाला और नोएडा में चाइल्ड पीजीआई के सामने फेंक कर भाग आया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि युवक को नोएडा पुलिस अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण पिटाई आया। युवक को अंदरूनी और बाहरी गहरी चोटें आई थीं। इस पर पुलिस ने चाइल्ड पीजीआई के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की।
सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान
फुटेज में एक कार से युवक को फेंकने की बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज खंगालते हुए नोएडा पुलिस खोड़ा के सरस्वती विहार तक पहुंची। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। मरने वाले युवक की पहचान हो गई है। उसके परिजनों से संपर्क किया गया है। युवक मानसिक रोगी था और अंकित के घर के बाहर था। अंकित ने उसे चोर समझकर मारपीट की। युवक के परिजनों के आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें