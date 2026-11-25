दिल्ली में मामूली टक्कर के बाद युवकों पर हथौड़े से हमला, SUV में सवार आरोपी भाग निकले
पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम द्वारा सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में DD नंबर 77A दर्ज किया गया और दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।
दिल्ली के सराय काले खां फ्लाईओवर पर बुधवार शाम को हुई मामूली टक्कर के बाद एक SUV सवार दो आरोपियों ने बाइक सवार दो युवकों पर हथौड़े से हमला करते हुए उनका सिर फोड़कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ितों की पहचान विक्रम (39 साल) निवासी शास्त्री नगर, गाजियाबाद और अरुण (22 साल), निवासी गोविंदपुरम, गाजियाबाद के रूप में हुई है, जो कि सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) पर काम करते हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर एक पीसीआर कॉल मिली थी। जिसमें सराय काले खां फ्लाईओवर के पास शाम करीब 4:10 बजे झगड़े और मारपीट की जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के वाहन नंबर के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से मारी टक्कर
प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को विक्रम और अरुण अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी सिल्वर रंग की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल (UP14-CR9615) पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में फ्लाईओवर पर आगे वाले वाहन के ब्रेक लगाने पर इन लोगों ने भी अपनी बाइक का ब्रेक लगाया, जिसके बाद एक सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार (रजिस्ट्रेशन नंबर DL7CU-4757 ) ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।
क्रेटा से बाहर निकले युवकों ने की मारपीट
टक्कर मारने के बाद, क्रेटा में सवार दो लोग बाहर निकले और दोनों बाइक सवारों के साथ हाथापाई करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने बेसबॉल बैट और हथौड़े से दोनों पीड़ितों के सिर पर वार किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम द्वारा सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में DD नंबर 77A दर्ज किया गया और दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया।
आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही पुलिस
पुलिस का कहना है कि क्रेटा में सवार लोगों की पहचान और उनके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, और मामले में आगे की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि इस घटना को लेकर BNS की धारा 109/309/3(5) के तहत FIR दर्ज की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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