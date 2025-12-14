Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsYour vote-stealing narrative is for your party, if...; AAP lashed out at Congress
आपका वोट चोरी का नैरेटिव अपनी पार्टी के लिए है, अगर...; कांग्रेस पर बरसी आप, शुभकामनाएं भी दीं

आपका वोट चोरी का नैरेटिव अपनी पार्टी के लिए है, अगर...; कांग्रेस पर बरसी आप, शुभकामनाएं भी दीं

संक्षेप:

इस महारैली के आयोजन पर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस दल को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही फटकार भी लगाई है।

Dec 14, 2025 04:06 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' मेगा रैली का आयोजन कर रही है। इस महारैली के आयोजन पर आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस दल को शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही फटकार भी लगाई है। आप नेता ने कहा- आपका वोट चोरी का नैरेटिव अपनी पार्टी के लिए है, अगर आपने ऐसा नहीं किया... जानिए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा?

आप ने कांग्रेस को दी शुभकामनाएं

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा- हमारी तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी को शुभकामनाएं। अगर वो देश के अंदर प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, देश में जनजाग्रति अभियान चलाना चाहते हैं, तो उन्हें शुभकामनाएं। इसके बाद कांग्रेस के व्यवहार पर सवाल किया।

आज कांग्रेस चुप थी, लेकिन…

आप नेता ने कहा- जिस दिल्ली में कांग्रेस वोट चोरी की शुरूआत कर रही है और इतनी बड़ी रैली कर रही है, उसी दिल्ली में आज से एक साल पहले बार-बार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे हमारे तमाम नेता वोट चोरी के सबूत दिखा रहे थे, तब कांग्रेस उस पर चुप थी। आज एक साल बाद तक कांग्रेस चुप है।

क्या राहुल गांधी इसकी बात करेंगे?

इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने सवालिया अंदाज में कहा- क्या जंतर-मंतर में उसी विधानसभा में जब राहुल गांधी खड़े होंगे, जहां अरविंद केजरीवाल को वोट काटकर और नकली वोट बनाकर हराया गया है, क्या राहुल गांधी दिल्ली की वोट चोरी के बारे में बात करेंगे?

ये आपका नैरेटिव है न कि देश का, अगर…

अगर राहुल गांधी बचते हैं, तो आपका वोट चोरी का पूरा का पूरा नैरेटिव अपने लिए है। अपनी पार्टी के लिए है। अगर ऐसा है, तो देश को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये देश के लिए नहीं है। अगर आप उसके बारे में बात करेंगे तो कहलाएंगे कि आप लीडर ऑफ अपोजीशन हैं और सभी विपक्षी दलों के नेता हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।